Zlomila si páteř, teď ve formuli píše historii. Kráska se volantu nevzdala

Dokázala to, co před ní žádná jiná. Sophia Flörschová se o víkendu stala první ženou v historii, která dojela na bodované pozici v závodě šampionátu formule 3. Ještě před pár lety přitom nebylo jasné, jestli se německá závodnice vůbec ještě někdy postaví na nohy. Během hrozivé nehody v Číně si totiž vážně poranila páteř .

Dvaadvacetiletá Němka se o víkendu zapsala do historických tabulek motoristického sportu. Jako první žena na světě dojela na bodované pozici v juniorské sérii formule 3, která bývá považována za předstupeň F1.

Ačkoliv startovala z 24. místa, dokázala se konzistentní jízdou posunout o neskutečných 17 pozic. Díky tomu pro tým PHM Racing by Charouz zajistila šest mistrovských bodů.

„Jsem za to strašně ráda. Pršelo, podmínky nebyly jednoduché. Skončit na sedmém místě je úžasné, obzvlášť když jste startovali téměř z konce. Skvělá práce celého týmu,“ usmívala závodnice, která je členkou jezdecké akademie Alpine.

Ještě před pár lety to přitom vypadalo, že sympatická blondýnka s motorsportem nadobro skončí. V listopadu 2018 obletěly svět děsivé záběry z nehody, která se jí přihodila v asijském Macau.

Tehdy teprve sedmnáctiletá Flörschová vyletěla v rychlosti kolem 250 km/h z trati. Přeletěla nad hlavami traťových komisařů a dopadla až za ochranné pletivo. Při hrůzostrašně vyhlížející havárii se zranili také kameraman, fotograf a jeden z organizátorů.

„Hned v prvním momentě mě napadlo, že musím dát vědět týmu, že jsem naživu. Bohužel vysílačka v tu chvíli přestala fungovat,“ vzpomínala Flörschová na dramatický moment. Všichni přihlížející si oddechli, když pracovníci při vyprošťování oznámili, že je mladá závodnice při vědomí.

Diagnóza ovšem nezněla příliš optimisticky – zlomená páteř. Následovala náročná jedenáctihodinová operace, která se naštěstí obešla bez komplikací. Sophia znovu usedla za volant po pouhých pár měsících rekonvalescence. „Když jsem poprvé viděla záběry z nehody, byla jsem v šoku. Vypadalo to daleko horší, než to bylo v reálu. Pořád nemůžu uvěřit, že jsem v tom monopostu opravdu seděla já,“ vykládala.

Video, na kterém monopost mladé pilotky letí vzduchem, se záhy stalo virální. V závodnickém světě vzbudila nehoda vlnu solidarity. Slova podpory vyjádřily i ty největší hvězdy formule 1. „Zprávu mi poslali třeba Fernando Alonso, Nico Rosberg nebo Nico Hulkenberg. Také mi chodila přání brzkého uzdravení od týmů F1,“ děkovala.

Ačkoliv během rekonvalescence ztratila sedm kilogramů svalové hmoty a v posilovně se cítila prý jako babička, nikdy ji ani ve snu nenapadlo, že by se k závodění už nikdy nevrátila. „Hned po operaci jsem věděla, že chci znovu řídit,“ vyprávěla rodačka z Grünwaldu.

Za odhodlání jí byla udělena cena World Comeback of the Year (Světový návrat roku). Tedy ocenění, které v minulosti obdrželi také tenistky Martina Hingisová a Serena Williamsová, plavec Michael Phelps či golfista Tiger Woods.

„Bylo to nejtěžší období v mém životě. Nemohla jsem kvůli zranění řídit, díky čemuž jsem si ještě víc uvědomila, jak je pro mě sport důležitý. Když teď sedím v autě, víc si to užívám a jsem ještě vděčnější za to, co dokážu,“ dodala Flörschová s úsměvem.