F1 ve Vegas: svatba, zákaz kasin, tabu kvůli vrahovi i přirážky Evropanům

Co všechno přinese premiérová GP V Sin City? • FOTO: Koláž isport.cz Závod v Las Vegas je nejočekávanější Velkou cenou letošního ročníku. Hlavní město hazardu bude během soutěžního víkendu vzhůru nohama. V paddocku se bude oddávat, taxikáři se připravují na vybírání „evropského příplatku“ a šéf Mercedesu se pokusí zabránit lidem z týmu navštívit kasino. Co dalšího přinese premiérová GP V Sin City?

Svatba přímo v paddocku F1 Las Vegas je proslulým svatebním místem. Nachází se tady spousta nejrůznějších kapliček, kde jsou schopni vás oddat do deseti minut. Během Velké ceny Las Vegas budou moci fanoušci uzavřít manželství dokonce přímo v paddocku formule 1. Sem byla nainstalována svatební kaple s příznačným názvem 'Race To The Altar' v překladu 'Závod k oltáři'. Kapli zdobenou červenými růžemi a světelnými tabulemi budou moci zájemci využít po celý závodní víkend. Nechybí tu ani zmenšenina monopostu formule 1 s nápisem 'Just Married' na zadním křídle.

Zákaz od šéfa Mercedesu Snad téměř každý, kdo někdy zavítal do města hříchu, vyrazil zkusit štěstí do některého z místních kasin. Výjimkou je šéf Mercedesu Toto Wolff, který není hazardním hrám příliš nakloněný. A dle svých slov udělá všechno proto, aby od blackjacku či rulety „ochránil“ i další zaměstnance Mercedesu. „Vyvineme maximální úsilí, aby se každý v našem týmu držel co nejdál od kasina. Já se hazardu nevěnuji, takže se budu snažit, aby se mu vyhnuli i všichni ostatní. Nedovedu si představit, jak se budeme dostávat z hotelu na okruh a pak zase zpátky. Jsem si však jist, že něco vymyslíme,“ uvedl Rakušan přísným tónem.

Nejpodivnější program v historii F1? Po desetiletí je zvykem, že závod formule 1 připadá vždy na neděli. Las Vegas bude však od roku 1985 první výjimkou. Velká cena odstartuje netradičně už v sobotu v 22 hodin místního času. A důvod? Přilákat k obrazovkám co možná největší počet diváků po celém světě. „Je to kompromis. Skrze časový posun bude tou dobou v Evropě šest nebo sedm hodin ráno. Díky tomu uvidí závod i fanoušci v Evropě, kteří budou tou dobou vstávat,“ vysvětlil generální ředitel závodu Renee Wilm. Neděle odpoledne navíc patří tradičně zápasům NFL, které jsou v USA velmi sledované. Formule 1 se tak nebude muset ve vysílacím čase přetahovat o fanoušky s americkým fotbalem.

Symboly karet na obrubnících To, že je Las Vegas proslulým městem zábavy a hazardu budou fanouškům připomínat i obrubníky na trati. Organizátoři Velké ceny se rozhodli, že na ně umístí symboly ze žolíkových karet, tedy srdce, piky, káry a listy. Bude to vůbec poprvé v historii formule 1, kdy budou na obrubnících umístěné zdobné prvky.

Pit building místo paddocku Další změnou v Las Vegas oproti zaběhlým pravidlům je přejmenování paddocku na pit building. Pro tuto jednorázovou změnu se organizátoři rozhodli v reakci na tragický incident z roku 2017. Tehdy masový vrah jménem Stephen Paddock zastřelil 59 lidí a dalších minimálně 500 zranil. K neštěstí došlo na festivalu country hudby, který se konal na slavné ulici Las Vegas Strip. Na dav účastníků střílel Paddock ze svého pokoje v hotelu Mandalay Bay. „Velká cena formule 1 se samozřejmě dokáže vcítit do tohoto citlivého tématu, a proto jsme přišli s alternativním názvem,“ uvedl tiskový mluvčí závodu.

Jako U2 Letos na podzim byla v Las Vegas nově otevřena moderní futuristická hala s názvem Sphere. Jedná se o největší sférickou stavbu na světě. Její vnější plášť tvoří obří projekční plochu s rozlišením 16k, díky čemuž kopule zvenku neustále mění podobu. Občas to vypadá, jakoby do ulic Las Vegas dopadl Měsíc, jindy zase planeta Mars. Vizuálního zážitku se dočkají návštěvníci i uvnitř. Stěny pokrývá LED obrazovka s vůbec největším rozlišením na světě, která je větší než tři fotbalová hřiště dohromady. Jako první měla tu čest zahrát si zde slavná irská skupina U2. Ta má v plánu do poloviny února ve Sphere odehrát sérii 36 koncertů. Kvůli Velké ceně Las Vegas si však kapela musela dát pauzu. Poslední koncert odehrála 4. listopadu, další bude následovat až 1. prosince. F1 má totiž pro závodní víkend Sphere pronajatou a hodlá na ní promítat reklamní sdělení a zajímavosti spojené se závodem.