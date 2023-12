Král a Eisele komentují F1 i v roce 2024. Co čeká Richtra? Prozradil plány

Skupina Nova získala od následující sezony vysílací práva na formuli 1. Když bylo na podzim oznámeno, že přenosy získala, o komentátorech ještě nebylo rozhodnuto. „Kandidátů na tuto exponovanou pozici bylo mnoho,“ připustil šéf sportu TV Nova Dušan Mendel. „Nakonec jsme ale vyslyšeli silné volání odborné veřejnosti a fanoušků F1 a domluvili se se Števem Eiselem a Josefem Králem.“

Eisele je slovenský moderátor, který se kromě formule 1 na Slovensku komentuje také fotbalové přenosy. Jeho dlouholetým parťákem je závodník Josef Král, který v současné době závodí v kategorie GT3 (cestovní vozy). Jako jeden z mála Čechů měl také příležitost vyzkoušet si monopost formule 1. V roce 2010 v Abú Zabí testoval vůz stáje Hispania Racing.

První společnou Velkou cenu odkomentovala dvojice před deseti lety. Společně také založili úspěšnou talkshow o dění v F1 s názvem EisKing. „Jsem šťastný, že vás na Nova Sport budeme spolu s Pepou doprovázet královnou motorsportu. Nezáleží na tom, komu fandíte, protože F1 je naše společná srdeční záležitost, která spojuje celou československou formulovou rodinu. Už teď se nemůžeme dočkat nové sezony a hlavně všech překvapení, která chystáme pro fanoušky,“ vzkázal Eisele. Na jeho setrvání v roli komentátora dokonce vznikla i internetová petice, pod kterou se podepsalo přes 8000 lidí.

Vysílací práva na formuli 1 dosud držela skupina AMC Networks, která závody F1 vysílala na stanicích Sport 1 a Sport 2. Na komentování Velkých cen se podílelo hned několik moderátorů. Kromě Eiseleho a Krále také například Tomáš Richter, Pavel Fabry či Jiří Košta. O jejich dalším působení se však skupina Nova nezmiňuje.

Deník Sport proto oslovil Tomáše Richtra s prosbou o nastínění dalších plánů. „Nyní se chci věnovat svému projektu KOLO na KOLO, který si zaslouží a žádá více pozornosti. Řízením osudu jsem se stal držitelem fotbalové trenérské licence C, takže trénuji mladší přípravku a samozřejmě jezdíme na zápasy. To už se dá s komentováním pořádné dardy 24 velkých cen v roce 2024 jen těžko skloubit. Navíc po 16 sezonách už mám pocit, že se poměrně dost opakuji. Formuli 1 se chci věnovat byznysově a strategicky, a to se do TV přenosů až tak úplně nehodí,“ řekl s tím, že se na nové období těší.

Nadcházející sezona formule 1 začíná 2. března 2024, a to Velkou cenou Bahrajnu. Závodníci během roku absolvují rekordních 24 závodů. Poslední je naplánovaný na 8. prosince v Abú Zabí.