Český sen o F1 žije! Staněk překonal potíže s financemi: Jeli jsme hranu

Ve 20 letech se žene za svým snem. Chce závodit mezi nejlepšími. Český pilot Roman Staněk má před sebou druhou sezonu ve formuli 2. V pátek ho v Bahrajnu čeká sprint, v sobotu pak hlavní závod. Do monopostu stáje Trident usedne s větším klidem než kdy dřív, podařilo se mu totiž sehnat silného sponzora. Myšlenky na konec vinou finanční tísně jsou pryč. „Věřím, že když budou výsledky, dotáhneme to spolu do formule 1,“ hlásí Staněk odhodlaně pro deník Sport a web iSport.cz.

Jaké máte pocity před prvním letošním startem?

„Těším se, už se nemůžu dočkat. Paradoxně čím víc se to blíží, tím je to pocitově dál. Na testech to nebylo úplně to, co jsme chtěli, měli jsme nějaké problémy. Auto nebylo dostatečně nastavené tak, aby bylo rychlé a výkonné. Zdá se, že jsme našli příčinu, ale všechno se teprve ukáže.“

Piloti z formule 1 jsou známí pro tvrdou předsezonní přípravu, tráví čas v posilovně, zlepšují fyzickou kondici. Jak to vypadá u vás?

„Tak, že můj trénink je na levelu pilotů z formule 1. Posiluji každý den, dělám hodně kardio, miluji cyklistiku, takže jezdím na kole. Teď to bylo hlavně v hale, ale v létě moc rád jezdím i venku.“

Snažíte se trénovat krční svalstvo, aby vás po závodech nebolelo za krkem?

„To je bohužel normální. I když to člověk trénuje, tak předpokládám, že mě po