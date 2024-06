F1 v Praze. Je jasno, kudy pojede Vettelův stroj. Red Bull slibuje show

Hotovo, potvrzeno. Návrat monopostu slavného seriálu F1 po třech letech do Prahy získává jasnější obrysy. Tým Red Bull Racing předvede svůj ikonický vůz RB7 už 17. srpna v městské čtvrti Karlín, organizátoři to potvrdili v úterý odpoledne. „Těším se na to. Asi každý kluk byl někdy fascinován formulí 1 a uměním pilotů, kteří bravurně zvládají neuvěřitelně silné stroje,“ říká k akci starosta Prahy 8 Ondřej Gros.