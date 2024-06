Za kulisy slavného okruhu F1: tahák i projížďka, co (a za kolik) vidí VIP?

Jak to vypadá v zákulisí Red Bull Ringu, kde se na konci června pojede VC Rakouska? • Red Bull

PŘÍMO Z RAKOUSKA | Na konci června se na tomto místě opět rozburácí motory monopostů formule 1. Proslulý Red Bull Ring. Okruh obklopený rakouskou přírodou, který se dočkal svého otevření už v roce 1969. Od té doby prošel řadou proměn, a dokonce sedmiletou přestávkou kvůli rozsáhlé rekonstrukcí tratě a jejím opětovným zařazením do seriálu F1. Dnes je rájem fanoušků motorsportu, kteří si po ní mohou sami zajezdit.

Kdo by čekal v běžném pracovním dni 4 318 metrů opuštěného asfaltu, pletl by se. Na Red Bull Ringu i kolem něj se pořád něco děje. Příznivcům rychlých vozidel nabízí zaměstnanci okruhu v jižní části Rakouska bohatý program včetně prohlídky všech zákoutí, moderní restauraci či skupinové projížďky, což bývá velmi vyhledávaná kratochvíle.

Nejklíčovějším bodem letošního kalendáře je 30. červen, kdy se ve Štýrsku postaví na trať piloti F1. Souboj s časem budou svádět i sami organizátoři, jelikož Velká cena Rakouska přijde na řadu týden po španělské Grand Prix a sedm dní před tou britskou.

„Je to velká výzva. Týmy musí všechno rozbalit, absolvovat závod, hned po jeho konci začnou přípravy na odjezd,“ popisuje průvodce Stefan, jaký kvapík očekává. Pracovníci stájí dorazí na okruh nejpozději v úterý, hned po víkendu zamíří na další štaci.

Oranžové peklo

V Rakousku se znovu chystá skvělá atmosféra už jen proto, že úřadující vládce seriálu Max Verstappen jezdí za Red Bull. Ukáže se v podstatě „doma“. V hledišti pro 105 tisíc diváků však nebude vládnout rudá, typická pro býka v logu společnosti.

„Obarví se do oranžova,“ usměje se Stefan a naráží na fakt, že z Nizozemska to do Rakouska mají milovníci suveréna šampionátu relativně blízko.

Během chvilky průvodce rozpozná také nizozemskou hymnu, kterou jeden z návštěvníků ironicky zahraje z telefonu během zastávky u stupňů vítězů. „V F1 si ovšem vozí své podium, bude vypadat trochu jinak,“ odkrývá Stefan.

Těsně před závodem si ho prohlédnou i majitelé nejdražších vstupenek, jejichž cena se šplhá na bezmála 150 tisíc korun. Hned za stupni vítězů uvidí také zajímavý tahák s vlajkami všech zemí, aby je pracovníci při slavnostním ceremoniálu vyvěsili správně podle předpisů. Nechybí ani ta česká.

Dále si elitní klientela užívá exkluzivní výhled na cílovou rovinku přes čtyřvrstvé sklo, které dokonale tlumí zvuk motorů. „Jinak by se lidé mezi sebou nedomluvili,“ prozradí Stefan. A pokud by po typickém závodním ruchu přece jen někdo zatoužil, může pochopitelně zamířit na oddělený balkónek.

Impozantní jsou mediální prostory, kam se v den D napěchuje zhruba pět set novinářů a fotografů. K tomu přičtěte zhruba tisíc dalších zaměstnanců a cirkus může začít. „Jen monitory s bezpečnostními kamerami kolem trati kontroluje na dvacet lidí. Vidíme každý metr,“ zní pyšně Stefan.

Ostatní fanoušci si rozdělí místa na jedné z několika mohutných tribun kolem trati. Přijdou je na výrazně nižší peníze. Hlavní tribuna s atraktivními pozicemi vyjde asi na 15 tisíc korun, nejlevnější vstupenky v méně lukrativních částech okruhu jsou k mání pod čtyři tisíce. Série MotoGP nabízí v průměru přijatelnější ceny než F1.

Velkolepá show

Když v roce 2004 někdejší A1 Ring a ještě dříve Österreichring odkoupila společnost Red Bull, nasypala do rekonstrukce přibližně 1,729 miliardy korun. Aby se celý projekt vyplatil, snaží se generovat zisky i mimo závodní akce.

V blízkosti okruhu tak vyrostl nejen moderní hotel, ale také menší výstava monopostů stejnojmenné rakouské stáje či galerie s fotografiemi a životopisy pilotů. Ta se tematicky mění podle aktuálního programu. Návštěvníci zhlédnou krátký snímek o proměně trati i důležitých historických momentech, jaké se na ní odehrály.

A mají ještě jednu lákavou možnost. Vyzkoušet si plnohodnotnou jízdu v monopostu výkonnostní třídy formule 4. Žádný simulátor. Jednoduše usednete do kokpitu, zapnete pásy, zaklapnete štítek u helmy a v doprovodu s jasnými instrukcemi můžete vyrazit do zatáček, které tady zdolávali světoví šampioni, mistři svého oboru. Něco jako jít si s partou kamarádů začutat na Camp Nou.

První metry při výjezdu z boxové uličky jsou přímo nepopsatelné. Jak se celý stroj rozklepe a se znatelným odpichem zrychluje. Všechny procedury před startem pochopitelně řídí odpovědné osoby, vůz v podstatě samy nastartují. „Číslo šest, slyšíte mě?“ zazní ve vysílačce. Pětikolová ochutnávka může začít.

Jsou zde pochopitelně přísná bezpečností opatření. Podrobná instruktáž, dodržování pokynů, v dešti se dokonce nesmí vyrazit na trať. To neplatí pro jízdu ve sportovním voze KTM X-BOX, kde kluzký povrch otestuje jezdecké schopnosti jednotlivých zájemců. Na výrazně menší, zatáčkami protkané trati je ovšem rychlost kolem 90 kilometrů v hodině dosažitelným maximem.

Pocitově se ovšem každý aspoň na malou chvíli ocitne v kůži závodníka. Cítíte, jak míjíte kužely v blízkosti několika centimetrů, zkoušíte snížit náskok auta před sebou. „Prosíme o větší rozestupy,“ ozve se proto občas instruktor.

A kdo by měl zdolávání rychlostních limitů dost, může s doprovodným týmem vyrazit na offroadový zážitek, kdy řidiči překonávají přírodní překážky, ostrá stoupání i klesání.

Království Red Bullu nabízí mnohem víc než několik elitních závodů. Už za necelý měsíc se na jeho půdě ovšem utkají nejrychlejší piloti planety.