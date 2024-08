Verstappen doma neslavil, radoval se dominantní Norris: Úžasný pocit

Britský jezdec Lando Norris slaví druhé kariérní vítězství v F1. Do Grand Prix Nizozemska odstartoval z první příčky, o kterou sice okamžitě přišel, ale v 18. kole se před největšího konkurenta Maxe Verstappena dostal. Poté bez větších problémů dorazil do cíle s téměř 23sekundovým náskokem, což je nejdominantnější vítězství letošní sezony. „Úžasný pocit. Děkuju všem, kteří se na tom podíleli. Byl to těžký závod, a proto mě to moc těší,“ hlásil nadšený Norris, jenž v celkovém pořadí snížil ztrátu na vedoucího Nizozemce na 70 bodů.