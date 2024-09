Norrisova čistá práce v Singapuru: Měl jsem to pod kontrolou. Max se může bát

Grand Prix v záři reflektorů nepřinesla větší překvapení. Pro třetí kariérní vítězství si suverénním způsobem dojel Lando Norris, jenž znovu stáhl ztrátu na svého největšího konkurenta Maxe Verstappena v boji o titul. „Byl to skvělý závod. Možná jsem byl častokrát až moc blízko zdi, ale měl jsem to pod kontrolou. Auto bylo fantastické, doslova letělo, takže závěr už byl v pohodě,“ usmíval se čtyřiadvacetiletý Brit po přejetí šachovnicové vlajky, s níž tentokrát mávala australská zpěvačka Kylie Minogue.

Pole position si Lando Norris v singapurském Marina Bay pohlídal. Na startu nedal Maxi Verstappenovi sebemenší šanci a své vedení postupně navyšoval, byť v závodě dvakrát při nájezdu do zatáček lehce zavrávoral, což mu způsobilo mírný problém s předním křídlem.

„Nebylo to o tom, že bych moc tlačil, občas je člověk až příliš v pohodě. Chtěl jsem však vyhrát s největším možným náskokem,“ popsal Norris.

Do cíle dojel o téměř 21 sekund rychleji než druhý Nizozemec. Stíhací jízda jezdce McLarenu sice pokračuje, avšak pošilhávání po mistrovském titulu je stále předčasné. Stáhnout 52 bodů za šest závodů? Nic jednoduchého.

„Rychle se to celé může změnit. My to musíme dál zkoušet a v nějaký moment to převrátit na naši stranu. Nemůžeme vždy skončit za McLarenem. Uvidíme, jak to půjde,“ pokrčil rameny Verstappen.

Norris v jinak povedené Velké ceně nakonec nezapsal bonusový bod za nejrychlejší kolo, což byla asi jediná kaňka. V závěrečných momentech se zaskvěl Daniel Ricciardo, který těsně před finišem přezul pneumatiky.

Když se Verstappen v cíli dozvěděl, že jeho australský kamarád Norrisovi jeden punkt uzmul, do vysílačky spustil: „Díky, Danieli!“

Pak už se vrhnul na hodnocení: „Pro mě to byl takový osamocený závod, chtěl jsem zajet to nejlepší, jel jsem si své tempo. Místy to bylo náročné kvůli degradaci pneumatik. Tušili jsme, že se tady budeme trápit.“

Dominanci McLarenu ve druhé polovině sezony potvrdil také vítěz Grand Prix Ázerbájdžánu z minulého týdne Oscar Piastri, který až překvapivě snadno profrčel okolo mercedesů Lewise Hamiltona a Georgeho Russella, aby dojel třetí.

„Získal parádní body pro tým, jel výtečný závod,“ chválil Norris týmového kolegu. Stáj šéfa Zaka Browna se minule v Baku poprvé v sezoně vyhoupla do čela Poháru konstruktérů, nyní má na Red Bull už 41bodový náskok.

V Singapuru bylo rychlé i Ferrari, které po zpackané kvalifikaci přišel podpořit zpěvák Lenny Kravitz. Závod se povedl Charlesi Leclercovi i Carlosi Sainzovi, chlapíci v červeném monopostu poskočili z devátého na páté a z desátého na sedmé místo.

Formuli 1 teď čeká čtyřtýdenní pauza, dramatický závěr sezony odstartuje koncem října ve Spojených státech.

Velká cena Singapuru, závod mistrovství světa vozů formule 1 v Marina Bay:

1. Norris (Brit./McLaren) 1:40:52,571, 2. Verstappen (Niz./Red Bull) -20,945, 3. Piastri (Austr./McLaren) -41,823, 4. Russell (Brit./Mercedes) -1:01,040, 5. Leclerc (Mon./Ferrari) -1:02,430, 6. Hamilton (Brit./Mercedes) -1:25,248.

Nejrychlejší kolo: Ricciardo (Austr./Racing Bulls).

Průběžné pořadí MS (po 18 z 24 závodů): 1. Verstappen 331, 2. Norris 279, 3. Leclerc 245, 4. Piastri 237, 5. Sainz (Šp./Ferrari) 190, 6. Hamilton 174.

Pohár konstruktérů: 1. McLaren 516, 2. Red Bull 475, 3. Ferrari 441, 4. Mercedes 329, 5. Aston Martin 86, 6. Racing Bulls 34.