Pustit Norrise před Piastriho? Ne. Máme dvě jedničky, říká šéf McLarenu

Když sedm z deseti úvodních závodů letošní sezony formule 1 vyhrál Max Verstappen, málokdo předpokládal, že by o titulu mistra světa na začátku září ještě nemuselo být rozhodnuto. V průběhu letních měsíců se ale poměr sil začal otáčet, našlapaný McLaren válcuje Red Bull na všech frontách a bleskurychle se dotahuje v boji o Pohár konstruktérů. Lando Norris může ve zbývajících osmi Grand Prix s celkovým pořadím jezdců zamíchat, z nedělní Velké ceny v Monze ale odešel jako největší poražený. Pole position neuhájil a do cíle dojel až na třetí pozici.

Za jiných okolností by to pro čtyřiadvacetiletého Brita špatný výsledek nebyl. Letos zvítězil jen v Miami a Nizozemsku, v dalších pěti závodech skončil druhý a v Itálii byl potřetí „bronzový“.

Teď ale cítí, že šance na dohnání Maxe Verstappena je velká. Zvlášť když trojnásobný mistr světa nevyhrál od Grand Prix Španělska, která se jela na konci června. Na Apeninském poloostrově skončil šestý, po neúspěšné kvalifikaci si polepšil pouze o jedno místo.

Oproti tomu oba McLareny v Monze vyjížděly z první řady. S variantou, že by Lando Norris, nebo Oscar Piastri nevyhráli, nepočítal téměř nikdo.

Překvapení nastalo už ve čtvrté zatáčce, kdy se Piastri šikovným manévrem dostal před týmového parťáka bojujícího o titul. „Lando špatně vyjel a Oscar se dostal před něj. Bylo to sice trochu agresivní, ale naprosto čisté,“ ohlížel se v rozhovoru pro stanici Sky Sports F1 generální ředitel McLarenu Zak Brown. „Možná byl Lando i trochu zaskočený. Čekal, že do souboje nepůjdou a on bude naše jednička, Oscar naopak dvojka.“

Norris však po závodě odmítl, že by s takovou variantou počítal. Zároveň nepožadoval, aby jej Piastri pustil, byť by mu v konečném zúčtování mohly tři body navíc scházet. „Nejsem tu od toho, aby mě někdo pouštěl,“ zdůraznil Norris.

„Způsob McLarenu byl vždy takový, že jsme měli dvě jedničky. Může to být složité zvládnout, což jsme viděli u Ayrtona Senny a Alaina Prosta,“ připomněl Brown sezony 1988 a 1989, kdy hvězdné duo bojovalo o titul.

Teď sice Piastri kolegu Norrise porazil, ani jeden z nich ale nebyl v cíli spokojený. Z vítězství v Grand Prix Itálie se podruhé v kariéře radoval Charles Leclerc, který se svým Ferrari znovu po pěti letech rozradostnil domácí fanoušky.

Italská stáj vyhrála na plné čáře, především po taktické stránce. McLaren reagoval na stav pneumatik dvěma zastávkami v boxech, zatímco červeným monopostům stačil jediný pit stop. Přestože Piastri s Norrisem na Leclerca v závěru tlačili, monacký závodník po precizním výkonu dojel do cíle o 2,66 sekundy rychleji.

„Ferrari nemělo co ztratit, tak to risklo na jednu zastávku,“ pokrčil rameny Brown. „Musím smeknout před Charlesem, který to zvládl výborně. Je vždy speciální vidět, když v Monze vyhraje Ferrari,“ nešetřil komplimenty.

I tak jej ale mrzelo, že slibně rozjetý víkend v Monze McLaren nezakončil vítězstvím. V Poháru konstruktérů sice před VC Ázerbájdžánu dotáhl Red Bull na rozdíl osmi bodů, v celkovém pořadí ale Norris propásl jedinečnou příležitost. Na prvního Verstappena ztrácí stále markantních 62 bodů.