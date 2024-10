Hamiltonův boj s depresemi: šikana ve škole, tlak ze závodění i rasismus

Sedmkrát se stal mistrem světa formule 1, na nejvyšším stupínku stál po 105 závodech a ve 39 letech stále patří mezi nejlépe vydělávající sportovce planety. Mohlo by se zdát, že žije nablýskaným životem, o kterém většina smrtelníků pouze sní, jenže takhle to úplně není. Lewis Hamilton v rozhovoru pro The Times promluvil o dlouholetém boji s depresemi. „Celý život se rvu s duševním zdravím. Začalo to, když mi bylo asi třináct. Ve dvaceti jsem měl opravdu těžké fáze,“ popisuje britský jezdec ve službách Mercedesu.