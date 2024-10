Tak se ukaž, Lando! Závěrečný boj o titul začíná, Piastri by Norrise pustil

Vyhodnotil si uplynulé závodní víkendy, utřídil myšlenky, vydechl po boku rodiny i přátel a teď se těší zpátky do práce. Lando Norris má po čtyřtýdenní přestávce před sebou šest Velkých cen, v nichž se pokusí o zázrak. Aby Maxe Verstappena obral o čtvrtý titul mistra světa v řadě, musí stáhnout 52bodové manko. Že by to bylo nemožné? Při současném rozložení sil ve formuli 1 ne tak docela. „Máme za sebou léto, ve kterém jsme měli dobrý rytmus. A já si myslím, že v podobném duchu budeme pokračovat,“ říká odhodlaně čtyřiadvacetiletý jezdec.

Výborná forma Landa Norrise i celého McLarenu se potvrdila v rozsvíceném Singapuru, kde britský jezdec i přes dvě nepatrná zaškobrtnutí při nájezdů do zatáček předčil druhého Maxe Verstappena s náskokem téměř 21 sekund. Dominanci týmu podtrhnul Oscar Piastri třetím místem.

Australan navázal na vítězství z Baku, v celkovém pořadí dotáhl třetího Charlese Leclerca z Ferrari na rozdíl osmi bodů. Pokud se nestane nic bláznivého, na titul to stačit nebude, proto Piastri připouští, že v případě potřeby pomůže Norrisovi.

„Pokud jde o týmové příkazy, které jdou proti mně, samozřejmě je nemám rád,“ nepochybuje v rozhovoru pro magazín Auto Motor und Sport. „Když ale budu požádán, Landovi v závěrečných závodech pomůžu. Má daleko reálnější šanci na zisk titulu. V tu chvíli však musí mít smysl, abych ho pustil před sebe.“

Tato slova Norrise nabudí. Zaregistroval je i Verstappen, který Piastriho vychvaluje do nebes. „Oscar podle mě určitě není jezdec číslo dvě, na jeho místě bych to nikdy nepřijal,“ míní Nizozemec. „Je to skvělý pilot, který si nezaslouží, aby se vzdával vítězství a hrál druhé housle, protože to po něm někdo chce.“

Verstappen pravděpodobně hraje hru a kalkuluje. Sám moc dobře ví, že Red Bull v předchozích závodech na McLaren nestačil. Za sebou navíc nemá tak silného parťáka, o kterého se může opřít. Mexičan Sergio Pérez se totiž výrazně trápí.

Na zajímavý závěr sezony je zaděláno se vší parádou. Boj o titul světového šampiona F1 bude dramatický, možná i nervy drásající. „Každý víkend se mě lidé ptají, jestli se něco rapidně změní. Další Grand Prix může jít znovu mou cestou nebo se tentokrát může víc povést Maxovi, já nevím. Soustředím se jen na sebe,“ potvrzuje Norris.

„Jsem si jistý, že pokud budeme tlačit i dál, snížíme tu mezeru ještě víc. Momentálně jsem spokojený s tím, jak se věci vyvíjely. Samozřejmě ne vždy jsem v pohodě s konečným výsledkem, ale to se ve sportu stává. Těší mě, že spolupracujeme jako tým,“ raduje se rodák z Bristolu.

Byť Norris zatím vyhrál jen v Miami, Nizozemsku a Singapuru, v elitní pětce byl už sedmkrát za sebou. Verstappen oproti začátku sezony strádá, naposledy se svým Red Bullem zvítězil 23. června ve Španělsku.

Norrisovi ale paradoxně nemusí stačit ani samá vítězství, když nizozemský pilot v Austinu, Mexiku, Brazílii, Las Vegas, Kataru a Abú Zabí skončí pokaždé druhý. Při současné vyrovnanosti F1 je ale tento scénář krajně nepravděpodobný. „Vím o tom, ale já se soustředím jen na nejbližší závod,“ hlásí Norris.

Formule 1 se vrací po čtyřtýdenní pauze, která by McLarenu nemusela prospět. Red Bull měl čas a prostor zkonsolidovat síly. „Jestli byla přestávka frustrující? Možná. Samozřejmě jsme po Singapuru chtěli jet dál v nastoleném trendu, ale musíme to brát tak, jak to je,“ doplňuje Brit.

Na trati známé jako Circuit of the Americas se jezdí od roku 2012, kdy se Velká cena USA vrátila do kalendáře F1 po pěti letech. Pětkrát slavil v texaském Austinu Brit Lewis Hamilton, vítězství tam vydolovali i Sebastian Vettel, Valtteri Bottas a Kimi Räikkönen. Uplynulé tři roky ale patřily Verstappenovi.

„Některé věci se na této trati změnily s novým povrchem, rozložení sil je taky jiné. Ale když vezmu v potaz, jak jsme si vedli v posledních třech, čtyřech, pěti závodech, tak si myslím, že všude bychom měli být na vrcholu,“ dodává Norris.

Předčí McLaren Red Bull i tam, kde to „rudým býkům“ svědčí daleko víc?