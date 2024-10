Vrcholí F1: McLaren má na dosah pohár po 26 letech. Uhájí Verstappen titul?

„Začátek sezony byl pro Maxe Verstappena výborný. Navazoval na to, kde končil v minulém ročníku. Po červnové Velké ceně Španělska už ale nevyhrál ani závod,“ říká redaktor deníku Sport Daniel Fekets.

Red Bullu nevyšly letos ideálně upgrady, vzestup naopak zažívá McLaren, který nemá v současnosti na okruzích konkurenci. Jeho pilot Lando Norris ale stále ztrácí na obhájce titulu přes 50 bodů. „Norris by musel minimálně z posledních šesti závodů čtyři vyhrát a doufat, že Verstappen nějaký nedokončí nebo se neumístí v top pětce,“ vysvětluje Fekets.

„Myslím si, že Max Verstappen si nakonec obhajobu titulu pohlídá,“ dodává. Mohl by těžit také z toho, že závodní politika McLarenu neupřednostňuje žádného z pilotů. O body tak zkušenějšího Norisse může připravit i týmový kolega Oscar Piastri. Uvidí se, jestli v anglické stáji tento přístup s blížícím se koncem sezony nepřehodnotí.

V poháru konstruktéru se zřejmě už drama nechystá. McLaren vede a při současné formě by o titul neměl přijít. Slavil by ho po 26 letech! RedBull se pak na druhém místě ještě musí ohlížet, třetí Ferrari ztrácí jen 34 bodů.

Seriál Formule 1 po tomto víkendu v Austinu čeká ještě pět zastávek. V Mexiku, Brazílii, pak zpět do USA na městský okruh v Las Vegas a nakonec na Blízký východ do Kataru a na finále sezony do Dubaje.