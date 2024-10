Dostane syn legendy F1 druhou šanci? O Schumachera se zajímá otloukánek

Mick Schumacher má za sebou dvě neúspěšné sezony v Haasu. V roce 2021 žádné body nezískal a v konečném pořadí skončil devatenáctý. O rok později si sice o tři příčky polepšil, do elitní desítky však proklouzl jen při Grand Prix Velké Británie a Rakouska. Na Red Bull Ringu dojel šestý, což je zatím jeho nejlepší kariérní umístění v kokpitu motorsportové královny.

Gene Haas dlouho držel nad Schumacherem ochrannou ruku. Doba hájení však postupně mizela a trpělivost docházela. V listopadu 2022 jednasedmdesátiletý akcionář bouchl do stolu a s pokračovatelem slavného jezdeckého rodu se rozloučil. Hlavní důvod? Celá řada bouraček a materiálních škod. „Mick má potenciál, ale i on sám ví, že už nás stál až příliš mnoho peněz. Všechny havarované vozy nás stály spoustu prostředků a my nejsme bohatý tým. Pokud jezdec získá body a přitom zničí pár monopostů, ještě to jde. Ale když někdo rozbíjí vozy na chvostu pole, je to velmi těžké,“ kroutil hlavou zakladatel týmu.

Za volantem Haasu Schumachera nahradil podstatně zkušenější Nico Hülkenberg, který v tomto roce soupeří s Lancem Strollem a Júkim Cunodou o elitní desítku celkového pořadí. Pětadvacetiletý Němec se stal testovacím a rezervním jezdcem Mercedesu.

Druhou šanci by mohl dostat v Sauberu, z něhož se v roce 2026 stane Audi. Švýcarská automobilka platí za největšího otloukánka startovního roštu, na premiérový bod totiž v této sezoně stále čeká. Sauber už dříve potvrdil dohodu s Hülkenbergem, druhá sedačka ale zůstává volná.

Existuje možnost, že zůstane Fin Valtteri Bottas. Dále se spekuluje o Francu Colapintovi či Gabrielu Bortoletovi. Mattia Binotto ale potvrdil mediální spekulace o jednání s Mickem Schumacherem, jehož návrat do formule 1 by byl prvotřídní senzací. „Určitě to není tak, že by měl zavřené dveře. Nic však nepotvrzujeme, kandidátu máme víc. Jména, která padají, slyšíte z různých stran,“ říká inženýr.

„Můžeme si dovolit ten luxus, že nemusíme spěchat, protože všechny ostatní týmy už o svých sestavách rozhodly. Existují dvě základní možnosti, do kterých můžeme jít. Na jedné straně jsou zkušenosti, které nás nasměrují k růstu. Pak se také můžeme poohlédnout po talentovaném jezdci. Rozhodneme se tak, abychom došli k vrcholu,“ doplňuje.

Binotto uvažuje pečlivě, všechny kroky dokonale promýšlí. K jedinému zaváhání nemá prostor, chybu si zkrátka dovolit nesmí. Moc dobře totiž ví, jaká výzva jej při projektu „Audi“ v nadcházejících letech čeká. „Kdybych to měl popsat, nyní jsme na začátku určitého stoupání. Před námi je Everest, zatím vidíme jen základnu. Teď je důležité se rozhodnout, na kterou stranu vylezeme a jakou cestu si utvoříme. Když se podíváte na naše soupeře, my máme v týmu asi o 400 lidí méně než oni. Musíme k nim přidat další, abychom byli na stejné úrovni. Našim cílem je investovat do mládí,“ hlásí Binotto.

Po zimní přestávce dojde ve formuli 1 k několika přesunům. Jak už bylo zkraje roku avizováno, Lewis Hamilton po dvanácti letech zamává Mercedesu a převleče se do červené. Ve Ferrari nahradí Carlose Sainze, který si už plácl s Williamsem. Mercedes našel perspektivní náhradu v teprve osmnáctiletém Kimim Antonellim, jemuž bude k ruce o osm let starší George Russell. Velké výzvy mají před sebou i další mladíci. Premiérové sezony čekají na Jacka Doohana a Olivera Bearmana.