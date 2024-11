Verstappen slaví čtvrtý titul v řadě! V Las Vegas se přiblížil legendám

Znovu to dokázal! Max Verstappen z Red Bullu slaví čtvrtý titul mistra světa v řadě ve formuli 1, a to díky pátému místu ve Velké ceně Las Vegas. K triumfu mu stačilo umístit se před nejbližším konkurentem Landem Norrisem z McLarenu. Závod vyhrál George Russel. Nizozemec se tak připojil do elitní společnosti, stal se totiž teprve šestým pilotem, jenž získal čtyři poháry.