S Pérezem došla trpělivost. Horner: Byl pro nás skvělým jezdcem, ale...

Dlouho očekávaný konec je na spadnutí. Čtyřletý svazek mezi Sergiem Pérezem a Red Bullem se s největší pravděpodobností definitivně přetrhne. Ačkoliv čtyřiatřicetiletý Mexičan má smlouvu do konce roku 2026, špatné výkony z druhé poloviny sezony jej zřejmě budou stát místo. Nepřímo to potvrdil i boss „rudých býků“. „V minulých letech byl pro nás skvělým jezdcem, ale momentálně je v takové situaci, která se ani jemu nelíbí,“ říká Christian Horner.

Přitom ještě v červnu by si na podobný scénář nikdo nevsadil ani halíř. Když si za sympatický úvod roku vysloužil Sergio Pérez novou smlouvu, všude rozdával úsměvy. Pak ale jeho výkony klesaly až raketovou rychlostí. Nejlepší umístění od červencové Velké ceny Maďarska? Šesté místo v Nizozemsku.

„Checo je skvělý chlap, který moc dobře zná tlaky tohoto byznysu. O víkendu v Abú Zabí mu poskytneme veškerou podporu. Pak se rozhodne udělat, co uzná za vhodné,“ míní Christian Horner.

Z těchto slov vyplývá, že rakouský tým by si odfoukl, kdyby sám Pérez ohlásil konec. Problémem může být kontrakt, který je tak čerstvý, že se na něj nestihlo ani zaprášit. Stanice ESPN přišla s verzí, že by se bývalý pilot Sauberu, McLarenu, Force India a Racing Pointu mohl stát ambasadorem Red Bullu. Dohoda by tak platila i nadále, akorát v pozměněné podobě.

Vicemistr světa z minulého roku momentálně paběrkuje na osmé pozici s nedostižnou ztrátou na sedmého Lewise Hamiltona. V dosavadním průběhu sezony nasbíral jen 152 bodů. V kontrastu s týmovým kolegou a staronovým šampionem Maxem Verstappenem je pozadu o neuvěřitelných 277 bodů.

Bídné výsledky mexické modly zapříčinily, že Red Bull se v Poháru konstruktérů propadl z původně prvního místa na třetí. O vítězství si to v závěrečném podniku rozdá McLaren s Ferrari.

„Je to hodně frustrující, protože za jednotlivá umístění se samozřejmě rozdělují finance,“ ví Horner. „Sice jsme vyhráli devět závodů, ale všechny šly za Maxem, zatímco ostatní týmy si to rozdělily zhruba půl na půl.“

Péreze by v kokpitu Red Bullu mohl nahradit Liam Lawson. Dvaadvacetiletý Novozélanďan jezdí v sesterském RB. Platí za muže s velkou budoucností.

Nejprve ale musí Horner a spol. rozhodnout, jak naložit s Pérezem. „Myslím, že je dost starý a moudrý na to, aby došel k vlastním závěrům. Stále je před námi závod, takže pojďme na konec a pak uvidíme,“ dodal šéf.