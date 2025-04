Verstappen ovládl Velkou cenu Japonska, s Norrisem se potkal v boxech. Oba McLareny na stupních

Sobotní kvalifikace patřila Maxi Verstappenovi, jenž v ní s nepatrným náskokem porazil Landa Norrise. Slušnou výchozí pozici do neděle si vybojoval třetí Oscar Piastri, za nímž pak startoval Charles Leclerc. Následovaly oba mercedesy, přičemž elitní šestku uzavíral osmnáctiletý mladík Kimi Antonelli. Že by se však při vyvrcholení závodního víkendu něco měnilo? Ani omylem. Grand Prix v Suzuce větší drama postrádala, popcorn si nechte na jindy.

Zápletku přichystali pouze Verstappen s Norrisem. Když ve 22. kole zamířili do boxu, mechanici McLarenu byli rychlejší než jejich rivalové z Red Bullu. Norris tak zabočil hned vedle Verstappena, který neuhnul ani o píď. Brit vjel do trávy a následně se za svého protivníka zařadil zpátky.

„Donutil mě vyjet pryč,“ nadával Norris do vysílačky. „Do trávy vjel sám,“ oponoval Verstappen.

Po závodě už byl pětadvacetiletý Brit shovívavější. „Je to závodění. Max byl vpředu a nějak se to vměstnalo do jedné dráhy. Max je ten poslední, od kterého očekávám, že mi závodním způsobem dá nějaký prostor, v dobrém slova smyslu. Nic víc,“ komentoval Norris.

„Verstappen byl vpředu a vůbec nepohnul volantem, takže Norris měl pravděpodobně ustoupit,“ měla jasno britská jezdkyně a expertka BBC Sports 5 Alice Powellová. Inkriminovaný moment zanalyzovali také traťoví komisaři, kteří žádné pochybení nenašli. Jakákoliv penalizace nebyla na místě.

V době zastávek v boxech se do popředí na chvíli vyhoupl Antonelli, poté se ale vše vrátilo do starých kolejí. Elitních šest pilotů si bez potíží pohlídalo místa z kvalifikace. Jediný skok v první desítce zaznamenal Lewis Hamilton, jenž přeskočil Isacka Hadjara z Racing Bulls.

„Bylo to velmi těžké, zvláště v poslední fázi. McLareny velmi tvrdě tlačily,“ uvědomoval si vítěz. „Nebylo snadné hlídat pneumatiky, ale teď jsem neuvěřitelně šťastný. Začalo to těžce, ale nevzdali jsme se a auto jsme neustále vylepšovali. Jelo v nejlepší formě. Důležitá byla kvalifikace, která mi umožnila tento závod vyhrát.“

Velkou premiéru v hlavním týmu Red Bullu zažil na domácí Grand Prix Japonec Júki Cunoda, který si však stejně jako jeho předchůdce Liam Lawson pro body nedojel. Dvanáctým místem jen podtrhnul trápení druhého vozu „rudých býků“, stáji šéfa Christiana Hornera zatím do Poháru konstruktérů přispívá pouze Verstappen.

V čele zůstává i po třech závodech McLaren. Ten sice poprvé v sezoně nevyhrál, nicméně Norris s Piastrim berou další bednu. „Byl to dobrý víkend, ale nezískali jsme pozice, které jsme chtěli, protože každý týden bojujeme o vítězství. Red Bull si to ale tentokrát zasloužil, evidentně se zlepšoval. Jako tým budeme muset pracovat ještě víc,“ dodal Norris.

Velká cena Japonska, závod mistrovství světa vozů formule 1 v Suzuce:

1. Verstappen (Niz./Red Bull) 1:22:06,983, 2. Norris (Brit./McLaren) -1,423, 3. Piastri (Austr./McLaren) -2,129, 4. Leclerc (Mon./Ferrari) -16,097, 5. Russell (Brit./Mercedes) -17,362, 6. Antonelli (It./Mercedes) -18,671.

Nejrychlejší kolo: Antonelli.

Průběžné pořadí MS (po 3 z 24 závodů): 1. Norris 62 b., 2. Verstappen 61, 3. Piastri 49, 4. Russell 45, 5. Antonelli 30, 6. Leclerc 20.

Pohár konstruktérů: 1. McLaren 111 b., 2. Mercedes 75, 3. Red Bull 61, 4. Ferrari 35, 5. Williams 19, 6. Haas 15.