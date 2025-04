Sainze vytočila mastná pokuta za pozdní příchod: Ho*no se stalo. Proč ji dostal?

Víkendová Velká cena Japonska nabrala velmi nevšední dohru. Jen pár hodin poté, co se dojelo do cíle, dostal pilot Williamsu Carlos Sainz pokutu 20 tisíc eur (více než půl milionu korun) za pozdní nástup k japonské hymně, která závodu předcházela. „Zpozdil jsem se jen o pět sekund a musel jsem zaplatit pokutu. Nevím, jestli za to, co teď řeknu, dostanu další, ale ho*no se stalo,“ nechápal s odstupem času.