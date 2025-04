McLaren piplá nového šampiona. Piastri je v čele, pomohla mu Verstappenova penalizace

Patnáct let nevlála australská vlajka v průběžném pořadí šampionátu ze všech nejvýše. Změnil to až čerstvě čtyřiadvacetiletý Oscar Piastri. Z Australanů vládl formuli 1 naposledy Mark Webber, toho času pobočník Sebastiana Vettela v Red Bullu a v současné době Piastriho manažer.

„Oscar je velmi klidný a vypočítavý jezdec. Postupně se stává žhavým materiálem v boji o titul. Už letos patří mezi hlavní adepty,“ smekl před Piastrim expert stanice BBC a profesionální pilot Sam Bird.

Přitom po sobotní kvalifikaci odcházel Piastri zklamaný. Když už to vypadalo, že si v Saúdské Arábii pole position vybojuje, na poslední chvíli jej předčil Max Verstappen. Jen o 10 tisícin! Vyjet z prvního místa na městské trati, která mnoho prostoru k předjíždění nenabízí? Přesně tohle potřebujete. Úřadující šampion získal obrovskou výhodu.

O tu však po pár sekundách přišel. Startovní reakci měl lepší Piastri, jenž Nizozemce okamžitě dotáhl. Bok po boku vjeli do první zatáčky, v níž pilot Red Bullu mnoho prostoru nedostal, a proto si výjezd ze šikany zkrátil. Od sportovních komisařů vyfasoval pětisekundový trest, který si odbyl při zastávce v boxech.

„Jakmile jsem se dostal dovnitř, z první zatáčky jsem nevyjížděl jako druhý. Snažil jsem se ze všech sil. Pak do toho museli vstoupit komisaři,“ popisoval Piastri klíčový moment.

Závodník McLarenu se po Verstappenově pit stopu dostal do popředí, náskok už následně nepustil. Po šanghajské a bahrajnské Grand Prix si dokráčel pro třetí vítězství v sezoně a celkově páté v kariéře. „Skvělý závod a skvělý víkend,“ radoval se vítěz. „Po zastávce v boxech tam byl příjemný vzduch, celkově se jel čistý závod a my jsme dělali věci, které jsme potřebovali.“

Zatímco McLaren má po pěti závodních víkendech přehršel důvodů k radosti, Ferrari zatím zůstává za očekáváním. První letošní pódium vybojovala italská stáj právě až v Saúdské Arábii, kde se dařilo třetímu Charlesi Leclercovi.

„Určitě jsem hrdý na to, co jsme v závodě dokázali, ale teď potřebujeme auto vylepšit,“ uvědomoval si Monačan. „Zatím to je bohužel tak, jak to je. Nedaří se nám v kvalifikacích, ve kterých z vozu potřebujeme vydolovat víc. Musíme neustále tlačit na maximum a snad to přinese ovoce,“ doplnil Leclerc.

Velká cena Saúdské Arábie, závod mistrovství světa vozů formule 1 v Džiddě:

1. Piastri (Austr./McLaren) 1:21:06,758, 2. Verstappen (Niz./Red Bull) -2,843, 3. Leclerc (Mov./Ferrari) -8,104, 4. Norris (Brit./McLaren) -9,196, 5. Russell (Brit./Mercedes) -27,236, 6. Antonelli (It./Mercedes) -34,688.

Nejrychlejší kolo: Norris 1:31,778.

Průběžné pořadí MS (po 5 z 24 závodů): 1. Piastri 99, 2. Norris 89, 3. Verstappen 87, 4. Russell 73, 5. Leclerc 47, 6. Antonelli 38.

Pohár konstruktérů: 1. McLaren 188, 2. Mercedes 111, 3. Red Bull 89, 4. Ferrari 78, 5. Williams 25, 6. Haas 20.