Verstappen zajel nejlépe kvalifikaci v Monze, za ním Norris s Piastrim
Kvalifikaci na Velkou cenu Itálie formule 1 vyhrál obhájce titulu Max Verstappen z Red Bullu. Na druhém místě skončil Lando Norris z McLarenu a třetí jeho týmový kolega a vedoucí jezdec mistrovství světa Oscar Piastri.
Verstappen si pátou pole position v sezoně zajistil časem 1:18,792 a postaral se o nový traťový rekord. Norris, který se po chybě do závěrečné části kvalifikace dostal na poslední chvíli, za čtyřnásobným mistrem světa zaostal o 77 tisícin.
Třetí na startu bude Piastri, který po 15 z 24 závodů vede šampionát s náskokem 34 bodů před Norrisem. Vedle něj se do druhé řady postaví obhájce loňského prvenství v Monze Charles Leclerc z Ferrari.
Druhý jezdec domácí stáje Lewis Hamilton dojel v kvalifikaci pátý. Na startu, který je v neděli naplánován na 15 hodin, však sedminásobný světový šampion po trestu z předchozí Velké ceny Nizozemska klesne na na desátou příčku. Na pátou pozici se posune George Russell z Mercedesu.
Kvalifikace na Velkou cenu Itálie, závod mistrovství světa vozů formule 1 v Monze:
1. Verstappen (Niz./Red Bull) 1:18,792, 2. Norris (Brit./McLaren) -0,077, 3. Piastri (Austr./McLaren) -0,190, 4. Leclerc (Mon./Ferrari) -0,215, 5. Hamilton (Brit./Ferrari) -0,332, 6. Russell (Brit./Mercedes) -0,365.
Pozn.: Hamilton po trestu z Velké ceny Nizozemska přijde na startu o pět míst.