Tři hvězdy v Nizozemsku nedokončily, Piastri jde do trháku. Mladík bere první bednu
Dramatický závod v Nizozemsku má očekávaného vítěze. Okruh v Zandvoortu si poprvé v kariéře podmanil Australan Oscar Piastri, který navíc zvýšil své vedení v celkovém pořadí šampionátu. Dokonce si polepšil o 25 bodů, poněvadž jeho týmový kolega Lando Norris kvůli technickým problémům nedojel. „Bylo to pro něj neuvěřitelně nešťastné,“ vžil se vítěz do pocitů parťáka. Obrovskou ránu koušou i ve Ferrari, naopak stupně vítězů si překvapivě zajistil Isack Hadjar.
Napínavá podívaná se příliš nečekala, zvlášť když úzký nizozemský okruh mnoho prostorů k předjíždění nenabízí. Nakonec ale bylo všechno jinak. Kolize a technické problémy zapříčinily, že safety car musel na trať hned několikrát.
Po startu měl skvělý nástup Max Verstappen, který se po třetím místě ze sobotní kvalifikace už v úvodních zatáčkách dostal před Landa Norrise. „V úvodu jsem do toho dal všechno. Chtěl jsem, abychom se posunuli dopředu,“ líčil domácí závodník. Z měkké sady pneumatik se ovšem radoval jen chvíli, v devátém kole mu Norris předjížděcí manévr oplatil. „Skvělá práce, Lando,“ chválili inženýři McLarenu.
První překvapivou zápletku přinesl Lewis Hamilton, jenž na konci úvodní třetiny závodu nezvládl nájezd do zatáčky, neudržel vůz v ideální stopě a posléze vlétl do bariéry. Legendární Brit jen podtrhl svou celosezónní mizernou formu. Před čtyřmi týdny v Maďarsku se pořádně naštval, když na své oblíbené trati dojel poprvé v sezoně mimo elitní desítku. Po letní přestávce jej potkal ještě daleko horší scénář. „Sorry, kluci,“ vzkázal po chybě Hamilton do vysílačky.
Hrozivý víkend Ferrari tím tuplem podtrhl Charles Leclerc. Monacký závodník si nejprve sice ostře vyšlápl v souboji o páté místo na Georgea Russella, dvacet kol před cílem jej ale o body připravil jiný jezdec Mercedesu. Nepochopitelně ho srazil Kimi Antonelli, který za poslední měsíce zapsal druhý větší škraloup. Jen si vzpomeňte, jak v první zatáčce v Rakousku smetl hvězdného Verstappena...
Zbytek závodu sledoval Leclerc v těsné blízkosti trati. Seděl na trávě se svěšenou hlavou, slzami v očích a mobilem v ruce. Jezdci Ferrari nedokončili závod poprvé od Velké ceny Kanady 2024, kdy vedle Leclerca válčil v červené kombinéze ještě Carlos Sainz.
Podobný konec měl závod v oranžovém pekle také pro Norrise, jehož chystaný útok na parťáka Oscara Piastriho nabral fatální trhliny. Vicemistra světa z minulého roku postihly technické problémy, kvůli kterým sedm kol před cílem nuceně odstoupil. „Pro Landa to na konci bylo neuvěřitelně nešťastné,“ pokývl Piastri, na kterého ztrácí Norris v celkovém pořadí už čtyřiatřicet bodů.
„Začít další závod s takovým náskokem je pro mě samozřejmě dobrá cesta,“ neskrýval Piastri. „Pokud se nám to podaří udržet, bylo by to skvělé, ale před námi je ještě hodně práce. Cítil jsem, že celý závod mám pod kontrolou, dobře jsem i využil tempo. Určitě to byl trošku jiný závod než ten, který jsme tady jeli před dvanácti měsíci,“ připomněl Piastri uplynulou VC Nizozemska, v níž bral bronz. V této sezoně vyhrál už posedmé.
Odstoupení favoritů nahrálo do karet jiným. Především pak dvacetiletému Francouzi Isacku Hadjarovi, který navázal na čtvrté místo z kvalifikace a ve formuli 1 si dokráčel pro své první stupně vítězů. Rychlejší byli jen Piastri s Verstappenem. „Je to trochu neskutečné,“ smál se jezdec Racing Bulls, juniorky Red Bullu.
„Za sebe jsem opravdu šťastný, protože jsem maximálně využil toho, co jsem měl k dispozici a také jsem neudělal žádnou chybu. Už od dětství bylo pódium ve formuli 1 mým obrovským cílem. Teď přišel první krok, ale snad jich bude mnohem víc,“ doplnil zářící Hadjar.
Velká cena Nizozemska, závod mistrovství světa vozů formule 1 v Zandvoortu:
1. Piastri (Austr./McLaren) 1:38:29,849, 2. Verstappen (Niz./Red Bull) -1,271, 3. Hadjar (Fr./Racing Bulls) -3,233, 4. Russell (Brit./Mercedes) -5,654, 5. Albon (Thaj./Williams) -6,327, 6. Bearman (Brit./Haas) -9,044.
Průběžné pořadí MS (po 15 z 24 závodů): 1. Piastri 309, 2. Norris (Brit./McLaren) 275, 3. Verstappen 205, 4. Russell 184, 5. Leclerc (Mon./Ferrari) 151, 6. Hamilton (Brit./Ferrari) 109.
Pohár konstruktérů: 1. McLaren 584, 2. Ferrari 260, 3. Mercedes 248, 4. Red Bull 214, 5. Williams 80, 6. Aston Martin 62.