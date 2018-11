Fenati má zase problém. Překročil rychlost a choval se urážlivě k policii

Fenatiho policie naháněla několik kilometrů, než loňský vicemistr světa kategorie Moto3 zastavil na odpočívadle. Za překročenou rychlost dostal pokutu 80 eur (zhruba 2000 korun), především byl ale kvůli svému chování obviněn z kladení odporu.

Na facebooku se Fenati obhajoval tím, že spěchal do nemocnice v Anconě, protože dostal zprávu, že tam umírá jeho dědeček. "Policistům jsem se za překročnou rychlost omluvil, ale dostali jsme se do vyhrocené a pro mě nesmyslné debaty," uvedl.

Fenati letos jezdil MS v kategorii Moto2 do zářijové Velké ceny San Marina, v níž při předjíždění v rychlosti kolem 200 km/h sáhl na brzdu vedle jedoucího krajana Stefana Manziho a zmáčkl ji. Za nebezpečné jednání přišel do konce roku o závodní licenci i zaměstnavatele a uvedl, že končí kariéru. Tento týden se však jeho jméno objevilo v seznamu jezdců na příští rok, v třídě Moto3 by měl opět jezdit za svůj starý tým Snipers.