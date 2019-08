Moto GP Brno 2019: Nemám co ztratit, burcuje ve formě jedoucí Viňales | iSport.cz

Jak moc důležité bylo, že po výhře v Assenu přišlo ještě těsně před prázdninami druhé místo v Německu?

„Velmi důležité. V posledních závodech jsme udělali velký posun – do té doby se nám nedařilo propojit vše dohromady, nicméně v Assenu a na Sachsenringu jsem se už cítil na motorce skvěle. Musíme v tom jen pokračovat. Našli jsme dobré nastavení, a byť Brno je občas tratí, kde se nám moc nedaří, tenhle rok je úplně jiný, stejně jako motorka. Pojedu tu na maximum.“

Může být závod v Česku i určitým obratem v sezoně?

„Myslím, že je důležité, že nás nyní čekají dvě úplně jiné tratě. Necítím však žádný tlak, nemám co ztratit a jako vždy se budu snažit na maximum po celý víkend. Jsem připraven.“

Jaký může v Brně platit na Márqueze recept?

„Je pravda, že Marc má hodně bodů náskoku, ovšem my ostatní proti němu nemáme co ztratit. Musíme na něj jen tlačit. Bude potřeba se na něj dobře připravit, protože tenhle závod je vstupem do druhé části sezony. A tam se teprve rozhodne o mistrovi. Uděláme, co bude v našich silách.“

Valentino Rossi říkal, že jste našel na motorce i nějakou vychytávku, která vás zrychlila. Dá se alespoň zčásti říct, o co šlo?

„Je to o nastavení. Nějak se nám podařilo najít způsob, jak naši motorku udělat pro různé tratě lepší. Něco jsme změnili a zdá se, že to funguje… Hlavně v závodech. Musíme v tom dál pokračovat, protože v posledních dvou podnicích jsme dokázali z motorky dostat to nejlepší. Uvidíme, na co to bude teď v neděli stačit.“

Je v Brně něco speciálního, na co si dát pozor?

„O ničem nevím. Opravdu. Na druhou stranu je mi jasné, že je důležité se co nejlépe udržet ve druhém sektoru okruhu, kde ztrácíme. Vždy, když zaostáváme, je to právě v téhle části, takže bude důležité se i přesto snažit držet u čela. Ale já se cítím fakt dobře. Jsem v klidu, věřím si, a když se takhle cítím, jsem připraven.“

Bývalý mistr světa Alex Crivillé navíc uvedl, že ve druhé části sezony budete ještě rychlejší než v první. Vnímáte to jako tlak, nebo spíše jako povzbuzení?

„Určitě to beru pozitivně. V první půli sezony se mi to občas zkomplikovalo kvůli vlastním chybám nebo nastavení motorky a neměl jsem skutečně závod, kdy bych ze sebe vydal to nejlepší. Ale od Velké ceny Katalánska v Montmeló se mi začalo dařit držet se v čele. S tímhle máme šanci dál sbírat konstantně pódia, a to je teď náš cíl. Pokud v každém závodě získáme bednu, bude to to ta správná cesta.“

Slibujete si mnohé třeba i od testování, které se v Brně odehraje v pondělí a k němuž vzhlíží do budoucna třeba Rossi?

„Je to důležité, ale ne klíčové. Stále se soustředím na tuto sezonu, chci ji ukončit, jak to nejlépe půjde. Chci se dál soustředit na tenhle rok. Nic zatím nevzdávám, budu dál makat a hodlám z tohoto stroje dostat co nejvíc. Jasně že chci být připravený i na další rok, ale v tuhle chvíli pro mě existuje jen rok 2019. Musím v něm ukázat svůj potenciál.“

Navíc je tu opět hrozba, že by se jelo v Brně letos naposledy…

„Co se mě týče, Brno je jedna z tratí, kde máme nejvíce fanoušků u tratě. Je to pěkné, protože jsou blízko, takže atmosféra je zde krásná.“