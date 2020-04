Rossi řeší konec kariéry. Dojal stařenku, která porazila koronavirus | iSport.cz

Plán zněl jasně: ještě tuhle sezonu, a pak, po 25 letech v mistrovství světa, arrivederci! Jenže je toto vůbec regulérní sezona? Kvůli koronaviru se zatím neodjel jediný závod, návrat na tratě je dál nejasný a on že by se měl po této prázdné etapě loučit? „Budu asi potřebovat více času,“ přemítá o chystaném konci kariéry Valentino Rossi. Naposledy dojal vzkazem 102letou fanynku, jež nad nemocí vyhrála.

Je to příběh, který vnesl do současné pochmurné atmosféry v Itálii trochu naděje. Story 102leté stařenky, která se po třítýdenní hospitalizaci v janovské nemocnici vyléčila z koronaviru a byla propuštěna do domácího léčení. Když se o ni pak začala místní média zajímat, její vnuk prozradil, že je fanynkou Valentina Rossiho a přála by si ho poznat.

Šlo jen o zmínku. Zajímavost. Doplněk k článkům.

Jenže o pár dní později se Italice Grondonaové rozdrnčel telefon. „Tady Valentino Rossi. Jo, ten jezdec. Jsem to já, přísahám,“ překvapil ji hlas na druhém konci aparátu. „Paní Italico, chtěl jsem vám poblahopřát. Jste mnohem silnější než já. Skutečná bojovnice. Mít vaši energii, závodil bych ještě dalších dvacet let,“ vysekl jí poklonu jednačtyřicetiletý jezdec.

Zaskočil ji. Dojal. A rovněž i pozval na některý ze závodů, hned jak to situace ve světě umožní. „Moc jsem si ho přála poznat a on mi osobně zavolal! Bylo to velmi laskavé,“ citoval pak oddanou fanynku server Oasport.it.

Kéž by ke společnému setkání došlo! Tím spíš, že se Rossiho kariéra v MS pomalu chýlí ke konci a on sám nedávno připustil, že by k loučení mohlo dojít už letos. Nebo ještě ne? Tohle totiž není kvůli pandemii koronaviru sezona, jakou čekal. Místo toho, aby měl odjeté tři závody, stále nevyrazil jedinkrát na trať. A minimálně do konce května ani nevyrazí.

„Chtěl jsem se rozhodnout v polovině sezony, zda budu pokračovat, ale teď budu potřebovat více času, abych došel k nějakému závěru,“ oznámil proto Rossi. „Počítám, že nezačneme dřív než v červenci. Konec konců o všem rozhodne ten virus. Hlavní je, aby se šampionát vůbec konal, i když bude mít třeba jen 12 závodů,“ uvedl vítěz 115 Grand Prix.

Velké otazníky se nakonec vznáší i nad Velkou cenou České republiky, která by se měla konat 9. srpna a jež je Rossiho oblíbeným závodem, neboť si zde před čtyřiadvaceti lety připsal první vítězství.

„Prožíváme teď mimořádně obtížné období, s jakým nikdo nepočítal. Sedím doma a nechávám si narůst fousy, dokud karanténa neskončí. Naštěstí tu mám k dispozici i malou tělocvičnu,“ dodal italský fenomén. Načež má tak dost času přemítat, co dál. V případě pokračování by totiž musel jezdit už i za jiný tým než tovární Yamahu – tam ho má po sezoně nahradit francouzský talent Fabio Quartararo.