Filip Salač o Rossim i rivalitě s Kornfeilem: Nemohlo to fungovat | iSport.cz

Ještě mu není ani 19 let, přesto už je jediným borcem, u jehož jména svítí letos v MS česká vlajka. Motorky má v DNA, v této sezoně chtěl v rámci kubatury Moto3 útočit na bednu… „Jenže to kvůli koronaviru zatím nejde a bojím se i o GP v Brně,“ říká talentovaný Filip Salač. Hlavní inspiraci má ve Valentinu Rossim. Za trenéra vicemistra světa. V rozhovoru pro iSport Premium vypráví o pozici jediného Čecha v MS, dřívější rivalitě s Jakubem Kornfeilem i odlišném životě teenagera.

Těšil se, že bude touto dobou brázdit okruhy a sbírat úspěchy. Jenže místo toho nedávno jen sdílel video, jak blbne s malou motorkou po uzavřené zahradě. „Jo, to bylo ze srandy u kamaráda. Už nevíme, co by,“ usmál se Filip Salač. „Tohle období bez závodů je nuda a na hlavu. Nikdy bych nečekal, že to řeknu, ale chybí mi i to cestování,“ prozrazuje aktuálně jediný český zástupce v motocyklovém MS. Jenže kdo ví, kdy se bude moci do toho kolotoče vrátit.

Štve vás stávající přestávka o to víc, že jste byl v prvním závodě v Kataru osmý a máte zrovna letos k dispozici špičkovou motorku?

„Mrzí mě to hodně. Přestup do týmu Snipers byl super krok a mám radost, že jsem tam podepsal smlouvu. Honda, na níž nyní jezdím, je super motorka a podle mě jsem v jednom z nejlepších týmů, co tam je. Je to zrovna rok, kdy se mohu ukázat a v Kataru jsem byl dobře rozjetý – testy mi vyšly a závod rovněž. Jenže je škoda, že nemohu dál ukázat, co ve mně je.“

Naposledy teď došlo k odložení i GP Katalánska na začátku června. Kdy věříte, že by mohlo k návratu MS zase dojít?

„Sám nevím. Všechny novinky čerpám prakticky jen z internetu nebo Instagramu a myslím, že i vy novináři máte víc informací než já. Snad bude ta čekací doba co nejkratší, i když se bojím, že dřív jak v červenci se nepojede. Obávám se, že ani GP České republiky v Brně se nestihne.“

Skutečně?

„Ano, bojím se toho. Když se zprvu zrušily jen dva závody, říkal jsem si, že to bude v pohodě a že se pak ve Španělsku zase normálně pojede. Jenže je to stále horší a začínám se skutečně obávat, že ani Brno se nestihne. Což bude o to horší, že by letošní GP ČR měla být asi úplně poslední.“

Pro vás to navíc není jen domácí podnik, ale i závod, kde jste předloni v MS debutoval. Když to ale porovnáte třeba s minulým rokem, jak moc se přestupem do jiného týmu vše změnilo?

„Je to velká změna. Sice mám u sebe o jednoho člověka méně, ale ten tým se místo Němců skládá ze Španělů a Italů, což jsou do motosportu asi nejvíc zapálení lidé. A celý náš tým je jedna velká rodina. Není to jako v minulém roce, kdy to u Němců byl v uvozovkách byznys, a když závod skončil, všichni se rozešli domů a už o toho druhého nejevili zájem. Tady jsme rodina, pořád si píšeme, jsme v kontaktu a není tam až takový stres. Naopak vloni to bylo vše na můj vkus vypjaté.“

Jakou největší zkušenost jste si tak z minulé sezony odnesl?

„Obecně cítím, že jsem zase o něco dál – a mám mnohem větší cíle. Vloni jsem chtěl dojíždět hlavně na bodech, zatímco letos cílím na pódia a top 5. Do toho jsem určitě vyspěl i v hlavě. Když jsem jel minulou sezonu první závod v Kataru, bylo to pro mě všechno nové, kdežto teď jsem do toho šel s tím, že vím, jak to tam chodí a že tam jdu všechny porazit. Jsem nastavený tak, že nenaháním ty nejlepší, ale už jsem jejich součástí.“

Zkušeností jistě pak bylo i závodění v jednom týmu s Jakubem Kornfeilem, že?

„Určitě. S Kubou to bylo vypjaté a nebyli jsme úplně dobří kamarádi. Teď snad jsme, nebo si to alespoň říkáme.