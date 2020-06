Kornfeil: Márquezovi narostl nos, Rossi bere místo jiným talentům | iSport.cz

Dvanáct sezon byl součástí motocyklového MS. A za tu dobu zažil Jakub Kornfeil řadu věcí, o nichž by mohl vyprávět. Jak bylo těžké si shánět sponzory? Jaké to bylo závodit s dalším Čechem Filipem Salačem v jednom týmu? I jak za tu dobu poznal šampiony Valentina Rossiho či Marka Márqueze. Právě se Španělem se potkával na trati v jeho začátcích. Jak se ale od té doby změnil?

Jsou to vzpomínky k nezaplacení. Když před deseti lety vstupoval Jakub Kornfeil , tehdy čerstvý vítěz Red Bull Rookies Cupu i do motocyklového MS, v kubatuře do 125 ccm narazil na člověka, který je dnes světovou hvězdou první velikosti a osminásobným mistrem světa.

Ten první titul pak onen Marc Márquez vyhrál právě v tomto roce.

„Ano pamatuji si na něj. A rovněž si vzpomínám, že ta motorka, na které jel, byla jak raketa. Doopravdy šlo o něco neskutečného,“ vzpomínal Kornfeil v rozhovoru pro iSport Premium. „V jednom závodě dokonce startoval poslední, ale už po startu mě přeletěl a v první zatáčce byl snad třetí. On sám vážil málo kilo a tým mu do toho připravil Aprilii, která jela neuvěřitelně rychle… To snad ani nešlo, aby nebyl mistr světa. Má vzpomínka na Marka tak zní, že mě na rovince vždycky přeletěl rozdílem třídy,“ žertoval.

A ač ho před pár lety španělský fenomén vyzdvihl na svých sociálních sítích za skok, který Kornfeil předvedl ve Francii přes padající motorku soupeře, čas na popovídání si ti dva nikdy moc nenašli. „Poté, co se navíc stal mistrem světa v Moto2, mu hodně narostl nos a začal se chovat jinak. Tohle se mi na něm nelíbilo, protože ostatní kluci jako Maverick Viňales, Jack Miller nebo Andrea Dovizioso, se chovají pořád stejně. Márquez je v tom však jiný,“ měl jasno Kornfeil.

Pokud byste mu tak položili otázku, zda by si ve fandovství vybral Marqueze, nebo jinou ikonu Valentina Rossiho, odpověděl by, že ani jednoho. A nemá ani problém objasnit proč.

„Marc? Ok, je nejlepší na světě a to, co na té motorce ukazuje, nikdo z nás nechápe – jako by byl z jiné planety. Skláním před ním obrovský respekt a obdiv, protože popírá fyzikální zákony. Jenže mi vadí, jak se chová. A Valentino Rossi? Ten má zase spoustu svých talentů a oveček, jež dosazuje do svých týmů a odebírá tím místo ostatním talentovaným jezdcům, kteří nemají tolik peněz,“ dodal Kornfeil.

Jak toto dosazování od Rossiho v praxi vypadá? Kolik například stojí sezona v Moto3? A jak si spolu s Filipem Salačem vyjasnili přestřelku po GP České republiky v roce 2018? Vše se dočtete v rozhovoru ZDE>>>