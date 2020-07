Salač v Jerezu odstartuje z páté řady, v kvalifikaci skončil čtrnáctý | iSport.cz

Talentovaný Filip Salač odstartuje do Velké ceny Španělska z páté řady • Barbora Reichová (Sport)

Filip Salač obsadil v kvalifikaci na motocyklovou Velkou cenu Španělska v Jerezu čtrnácté místo a do prvního závodu Moto3 po koronavirové pauze odstartuje z páté řady. Salač v sobotu nejprve díky zlepšení v třetím tréninku postoupil přímo do druhé části kvalifikace a v ní zaostal o 1,109 sekundy za nejrychlejším mužem dne a novým rekordmanem okruhu v nejslabší soutěžní kubatuře Tacukim Suzukim z Japonska.

Salač v pátek nenavázal na středeční testy, v nichž obsadil páté místo, a v trénincích se pohyboval až v závěru druhé desítky pořadí. Poslední příprava dopoledne před kvalifikací mu ale vyšla, v kombinaci všech tréninkových časů se vyhoupl na sedmé místo a na rozdíl od březnového premiérového závodu v Kataru nemusel absolvovat první část kvalifikace.

V Losailu se Salač do kvalifikačního finále neprobojoval, ale z 20. místa na startu si pak dojel pro osmé místo při triumfu Španěla Alberta Arenase. Lídr šampionátu odstartuje do druhého závodu sezony ze sedmého místa. Suzuki byl v Kataru pátý a tehdy také vyrazil do závodu z pole position. V Jerezu stanovil nový rekord okruhu časem 1:45,465.

Podruhé pojedou v neděli o body i závodníci ve třídě Moto2. Piloti královské MotoGP kvůli omezením proti šíření koronaviru v Kataru nestartovali a čeká je letošní premiéra. Z prvního místa do ní vyrazí Francouz Fabio Quartararo, který na yamaze vylepšil historické maximum okruhu na 1:36,705.

Domácí obhájce titulu a největší favorit Marc Márquez na hondě se na okruhu rozpáleném až na 55 stupňů Celsia musel spokojit až se třetím místem za krajanem a dalším jezdcem s konkurenční yamahou Maverickem Viňalesem.

Jakub Kornfeil při debutu v sérii MotoE odstartuje z poslední šesté řady, poté co zajel v kvalifikaci na jedno kolo nejhorší čas. Bývalý dlouholetý účastník MS v třídě Moto3, jenž poprvé na závodní elektrický motocykl usedl ve středu při testech, ztratil přes dvě sekundy na nejrychlejšího Brazilce Erica Granada a téměř sekundu na předposledního. Klasifikován byl jako šestnáctý ze 17 jezdců, protože Ital Nicoolo Canepa po havárii kvalifikační kolo nedokončil.

Kvalifikace na Velkou cena Španělska, závod mistrovství světa silničních motocyklů v Jerezu:

Moto3: 1. Suzuki (Jap./Honda) 1:45,465, 2. Migno (It./KTM) -0,195, 3. McPhee (Brit./Honda) -0,307, ...14. Salač (ČR/Honda) -1,109.

Moto2: 1. Martín (Šp./Kalex) 1:41,384, 2. Navarro (Šp./Speed Up) -0,181, 3. Lowes (Brit./Kalex) -0,300.

MotoGP: 1. Quartararo (Fr./Yamaha) 1:36,705, 2. M. Viňales (Šp./Yamaha) -0,139, 3. M. Márquez (Šp./Honda) -0,157.

MotoE: 1. Granado (Braz.) 1:48,620, 2. Tulovic (Něm.) -0,191, 3. Ägerter (Švýc.) -0,256, ...16. Kornfeil (ČR) -2,392.