Stopka pro kyborga. Márquez po drsném pádu nepojede GP Andalusie | iSport.cz

Od jeho děsivého pádu uplynul přesně týden. Čelil přetížení 26G, zlomil si ruku a hrozilo také poškození nervů. Přesto absolvoval operaci a věřil, že by se mohl vrátit již do nedělní Grand Prix Andalusie! „Nakonec ale nebudeme riskovat,“ řekl na adresu Marka Márqueze šéf Hondy Alberto Puig. A byť úřadující šampion v sobotu objel pár kol v tréninku, do kvalifikace již nenastoupil. Svůj návrat zacílil spíše na dobu za dva týdny na GP České republiky.

Ve znaku má mravence a příběh minulých dní jakoby připomínal onu slavnou dětskou říkanku o polámaném mravenečkovi, kterak to věděla celá obora.

Před týdnem při GP Španělska přeletěl v rychlosti 150 km/h svou motorku, ta mu po pádu zlomila pravou pažní kost. Panovaly též obavy, aby nedošlo k paréze radiálního nervu, jež by mohla ovlivnit další kariéru. Stačila však úterní operace, fixace titanovou destičkou, pár šroubů a z Marka Márqueze se stal znovu chlapík jako rys.

Ve čtvrtek dorazil z nemocnice na okruh v Jerezu. Hned v pátek absolvoval zdravotní testy a včera zase zapojil veškerou vůli a um, aby se šest dní po děsivé havárii, při níž čelil i přetížení 26G, vrátil zpět do plné závodní vřavy v GP Andalusie. Impozantní comeback nakonec ale úspěšnou tečku neměl. „Nebudeme riskovat. Marc v neděli nepojede,“ dal později jasně najevo šéf továrního týmu Hondy Alberto Puig.

Úřadující šampion MotoGP se o svou šanci vskutku rval. Ujišťoval, že v noci spí dobře a pochval si řadu cvičení s fyzioterapeuty. Ve třetím a čtvrtém tréninku zajížděl časy za hranicí první desítky. Nakonec zkusil absolvovat i šest kol v kuse, aby si udělal zátěžový test.

Jenže následně zajel do boxů, odložil motorku a zmizel do svého kamionu. Na následnou kvalifikaci se již nevrátil. „Bolí ho to. Před tréninkem to sice nebylo zlé, ale rozumějte, ta bolest tam byla, protože má přece jen zlomenou ruku. Rozhodli jsme se tedy držet plánu, vypustit pátek a zkusit sobotu. Jenže odpoledne jsme viděli, že to není snadné. Čili jsme se rozhodli, že bude lepší závod vynechat,“ vysvětlil Puig. Nedá se nic dělat...

Po neděli tedy Márquez nabere na čelo další ztrátu – možná o to větší, že aktuální lídři MS Fabio Quartararo a Maverick Viňales odstartují z pozice číslo jedna a dva. Nicméně zdraví je přednější. A obhájce loňského titulu se proto rozhodl věnovat plně rekonvalescenci a návrat zacílit až na GP České republiky v Brně za dva týdny.

„Kdybych se nebál, že se zraní, byl bych idiot. Už takhle máme o kluky strach, i když jsou zdravotně v pohodě. A teď si představte, jak bychom se báli, kdybychom věděli, že prostě fit není. Na druhou stranu, Marc je chytrý kluk – naslouchá svým pocitům a tělu. Když viděl, že to není možné, nechal toho,“ dodal Puig.