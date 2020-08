Salač před GP v Brně: Jediný Čech na startu? Na motorce tlak nevnímám | iSport.cz

Pozornost míří na něj. Nemusí to být fér - vždyť je mu teprve 18 let! Jenže až se za pár dní rozhučí v Brně motocyklová GP České republiky, on bude jediný na startu s domácí vlajkou u svého jména. „Tlak? Až vyrazím z boxů, na vše zapomenu," culí se Filip Salač. Mrzí ho, že velká sláva bude letos bez diváků. I že mu poslední dva závody v Moto3 nevyšly. O to větší důvod má ale teď uspět.

Když se před 18 dny restartovala ve Španělsku sezona, přál si navázat tam, kde v březnu kvůli koronaviru skončil: 8. místem v Kataru. Jenže ty dva závody v Jerezu Filipu Salačovi nevyšly. Oba nedokončil a co hůř, ten druhý vzdal kvůli zranění nohy. „I proto teď ambice neřeknu. Nevím, jak na tom budu po zdravotní stránce. Uvidí se po prvním tréninku," vysvětlil talentovaný jezdec. A jediný domácí zástupce v GP České republiky.

Jak jste připraven na víkendový závod v Brně?

„Musím říct, že se noha o dost zlepšila, i když to pořád bolí. Svaly jsou stále natažené nebo skrčené, takže to ještě není ideální, ale uvidíme, jaké to bude na motorce. Od Jerezu jsem na ní neseděl."

O kolik procent se to však oproti poslední GP Andalusie zlepšilo?

„Asi o 60 procent. Myslím, že to na motorce půjde a neměl by to být problém, ale že bych to měl zase stoprocentní, to se také říct nedá. Pořád to při některých cvičení bolí a nepustí mě to."

Co vše jste se zraněnou nohou během posledních týdnů dělal?

„Snažil jsem se co nejvíc chodit na rehabilitace k panu profesoru Kolářovi. Také jsem absolvoval nějaké lasery, které pomáhaly k léčení vazů. Jenže ono se to moc urychlit nedá. Není to zlomenina, kde se dá třeba rehabilitovat - tady se musí jen čekat, až si vše sedne."

Hrozí tedy, že do GP České republiky vyjedete s prášky proti bolesti?

„Ano, stát se to může. Asi si je vezmu i do prvního tréninku, abych viděl, co to bude dělat. Uvidíme ale na místě. Do závodu ještě pár dní zbývá a každý z nich pomůže."

Co říkali doma po vašem návratu z Jerezu?

„Určitě byli kvůli výsledku zklamaní, ale na druhou stranu říkali, že to byly jen dva závody a ne celá sezona, takže se svět nezboří. Příští závody budou jiné."

Musel jste i vy sám psychicky vypnout? Pomohlo vám k tomu něco?

„Ani ne. Kromě tréninku jsem dělal vše jako obvykle. Měl jsem víc času na odpočinek, ale jinak se nic nezměnilo."

Může vám pomoci, že bude GP Česka bez diváků, čili na vás nebude na místě takový tlak?

„To ne - naopak mě mrzí, že to bude bez nich. Jasně, je to sice stres z fanoušků a rovněž v paddocku máte na vše méně času, ale je to zdravý stres, který vás posune dopředu a namotivuje vás. Bude mi to chybět, ale co se dá dělat. Taková je situace a uvidíme příští rok, jestli to snad bude s diváky."

Budete moct mít po boku alespoň rodinu, když už ne kamarády?

„Ne, ani rodinu. Vše je zakázané a nemůže tam být vůbec nikdo. Jedu tam jako do Jerezu - sám."

Nebude to zvláštní stát na startu jako jediný český zástupce?

„Určitě to bude jiné. Všechen tlak asi padne na mě a všichni se na mě budou soustředit, nicméně když už jsem v paddocku a na motorce, tak to nevnímám. To jen, když se to takhle řekne."

Cítíte se třeba i zase o něco zkušenější než v předchozích dvou ročnících?

„Přesně tak, věřím, že mám letos šanci na dobré výsledky. Mám kolem sebe skvělý tým a až na tu smůlu a zranění v Jerezu se rovněž cítím ve formě."

Komunikoval jste pak nějak speciálně s týmem během minulých dni?

„Ano, byli jsme v kontaktu skoro každý den. Měli o mě starost a věří, že to bude na Brno už dobré. Žádné speciální novinky nebo zlepšováky na motorku však nechystáme."

Jaký je váš parťák Tony Arbolino?

„Určitě je rychlý a je to velký dříč. Mimo závody na sobě hodně maká, ale rovněž má trochu svůj vlastní svět. Je jiný než ostatní, ale je to v pohodě kluk. A zatímco já mám třeba trenéra v Hectoru Faubelovi, on zase hodně komunikuje s Jorgem Lorenzem."

Mít trenéra v bývalých jezdcích hodně frčí. V čem vám třeba vicemistr světa Faubel pomohl?

„Myslím, že mě posunul dopředu ve všem. Jak po psychické stránce, tak i díky radám o správné stopě nebo jak se jinak zlepšit."

Jak vnímáte, že do Brna kvůli zranění nepřijede šampion MotoGP - Marc Márquez?

„Překvapilo mě to. Myslel jsem si, že Marc nakonec v Brně pojede, nicméně mu v ruce praskla operovaná destička a musel znovu na operaci. Bude to mít na delší dobu, než se čekalo."

Bude to pro něj další drsná ztráta v boji o letošní titul?

„Ano, myslím, že už letos šanci mít nebude. Tím, že je sezona zkrácená a už takhle jsme přišli o pět závodů... Pokud ještě Quartararo párkrát za sebou vyhraje, tak Márquez, ač je to vynikající jezdec, nebude mít asi šanci."

Koho tedy nyní favorizujete na titul?

(směje se) „Kéž by tam byl Valentino Rossi... Ale asi to bude Quartararo nebo Viňales."

Může i v tomhle Brno hodně naznačit? V čem je třeba místní trať nejvíc ošidná?

„Musím říct, že Brno nepatří k mým nejoblíbenějším tratím. Není ani nejhorší, ale líbí se mi tu asi jen proto, že je to domácí Grand Prix. Kdyby byla podobná trať ve Španělsku, tak by se mi nelíbila. Pro Moto3 je to navíc nudná trať - jsou zde rychlé, táhlé zatáčky a žádné tvrdé brzdy."

Jak proto vnímáte, že Dorna před pár dny definitivně zrušila možné závody v Thajsku nebo Argentině a celý šampionát se tak odjede jen v Evropě?

„Na jednu stranu je to škoda, protože závody ve Státech jsou krásné. nicméně alespoň zase bude na vše víc času. Když totiž letíte třeba do Asie, tak vám to sebere dost prostoru, musí se řešit řada věcí kolem a přípravy jsou na to velké."