Posun pro Salače. Český jezdec bude od příští sezony závodit v Moto2

„Nebyla to jednoduchá věc, ale Filip má výhodu, že je rychlý jezdec, takže po něm poptávka byla. Všichni v padocku vidí, že už nám Filip také vyrostl a už je také těžší. Bylo jasné, že bude potřebovat větší motorku, takže se předpokládalo, že do Moto2 přestoupí,“ uvedl Šťovíček pro web tn.cz, který o novém Salačově angažmá informoval jako první.

Salač a jeho zástupci podepsali s elitním italským týmem roční smlouvu s opcí. „Tým má ale v úmyslu udělat z toho víceletý kontrakt a s Filipem spolupracovat i v budoucnu,“ uvedl Šťovíček. Podle něho hrála důležitou roli při hledání angažmá pro jediného Čecha, který se momentálně účastní závodů MS, i možná návaznost na MotoGP.

Gresini Racing totiž nasazuje jezdce i v královské kategorii. „Vždycky jsme chtěli, aby šel Filip do nějakého kvalitního týmu Moto2. Chtěli jsme tým, který má návaznost na MotoGP. Ve hře bylo několik týmů. Původně to byl jiný tým, kterému ale odešli nějací sponzoři. Pak jsme byli v kontaktu s Gresini Racing, se kterým to nakonec klaplo a je dohoda, že se v budoucnu Filip může posunout právě do MotoGP,“ řekl prezident AČR.

Rodák z Mladé Boleslavi debutoval v MS v roce 2018, v další sezoně začal v šampionátu jezdit pravidelně. Jeho nejlepším výsledkem je druhé místo z letošní Velké ceny Francie v Le Mans, v průběžném pořadí mu patří 17. místo. Šťovíček věří, že na větším motocyklu se bude Salačovi dařit. „Nebude to pro něj jednoduché, bude si muset zvyknout, ale Filipovi to na větších motorkách jde. Moto3 už přerostl, ale nějaké výsledky by ještě udělal. Je to ale logický krok a musí se ještě posunout nahoru,“ řekl Šťovíček.

Na nové angažmá se těší i samotný jezdec. „Mám z toho ohromnou radost. Celou letošní sezonu jsme se snažili sehnat místo o třídu výš. Jsem opravdu rád, že se to povedlo,“ uvedl Salač, kterého o víkendu čeká Velká cena San Marina v Misanu.