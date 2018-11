Štajf se těší na první seznámení se speciálem Volkswagen Polo GTI

"Po čtvrtečním testu mohu říct, že je to úžasné auto. Mám z toho skvělý dojem," řekl Štajf na dnešní tiskové konferenci v Praze.

Nadšení mu nepokazil ani fakt, že vůz je nastavený podle Katalánské rallye, na které měl na konci října světovou premiéru. "A podmínky tam a tady budou trochu odlišné. Hlavně s ohledem na počasí a teplotu," poukázal na fakt, že zatímco na jihovýchodě Evropy se závodilo v teple, v Praze momentálně mrzne.

Štajf, jehož spolujezdcem bude spolumajitel týmu a miliardář Karel Janeček, si uvědomuje, že na Pražské rallyesprintu zřejmě nepojede o vítězství.

"Jde nám hlavně o to, abychom získali informace a věděli, na co se máme připravit v příští sezoně. Bereme to jako imageový start a možnost ukázat fanouškům tohle auto v Praze," uvedl pilot týmu Racing 21. "Věřím, že to ocení a všichni si sobotu užijí," přál si Štajf.

Čtyřiačtyřicetiletý jezdec usedne do vozu, který patří rakouskému týmu BRR Raimunda Baumschlagera. "Jedná se o třetí vůz, který Volkswagen vyrobil a první zákaznický. Když jsem do něj usedl, měl najeto asi 300 metrů," přiznal Štajf, jehož tým by "své" polo měl dostat v březnu příštího roku.

Takhle vypadá VW Polo GTI R5 pro příští sezonu • Foto Racing 21

"Bylo mi řečeno, že s ním nesmím nic udělat, protože za týden s ním má na podobné show jako já závodit Norbert Herzig v Maďarsku," pousmál se Štajf. "Kdybychom tady něco poškodili, například o obrubník na Strahově, tak to znamená konec. Ještě k tomu totiž není moc dílů. Na druhou stranu ale vše funguje moc pěkně, takže to určitě neprodáme," doplnil vážněji.

Štajf bude mít v příštím roce k dispozici jistě jeden speciál, existuje ale možnost, že tým Racing 21 bude provozovat dva vozy Volkswagen Polo.

"Zástupcům fabriky se líbí, jak fungujeme a nabídli nám ještě jeden. A s ohledem, že bude k dispozici jen omezený počet vozů a dodací lhůta je jinak tři roky, tak to zvažujeme. Abychom na to kývli, museli bychom mít ještě jednoho klienta, který by s ním jezdil a byl dostatečně zajištěný," přiznal Štajf. Rozhodnout se musí do února.