Štajf v Kataru přepisoval dějiny. Soutěž vyhrál a vyjel si celkové druhé místo

Sedmačtyřicetiletý Al-Attíja měl hned během první sobotní rychlostní zkoušky velké technické potíže na levém zadním kole (prasklý náboj) a musel odstoupit. V tu chvíli se dokořán otevřely dveře k vítězství pro Štajfa. A ten se zakousl a nepustil.

"Je mi Násira líto, ale to je rallye, to se občas stává. My jsme se s ním od začátku snažili držet krok a vyčkávat na jeho chybu, která pak přišla," řekl Štajf v tiskové zprávě.

Český závodník rychle zaslechl také informaci, že se stal prvním nearabským vítězem od roku 1986 a prvním nekatarským od roku 2002. Datum mu rychle evokovalo vzpomínku na začátky jeho závodnické kariéry. "V roce 1986 jsem byl se svým strýcem poprvé na rallye, tam jsem se tehdy rozhodl, že budu závodník," vysvětlil.

Rallye Středního východu letos čtyřiačtyřicetiletý borec absolvoval poprvé a nebyla to zkušenost, na kterou by ho něco z jeho košaté kariéry předtím dokázalo připravit. "Všechno pro mě bylo nové a každý závod pořádně těžký, protože se hodně lišily. Vždyť já závodím 22 let a pořád se vlastně ještě učím," dodal.

Každopádně premiéra se mu podařila na výbornou. V Jordánsku a na Kypru vybojoval druhé místo, následně dojel pátý v Libanonu a čtvrtý v Kuvajtu. Katar už pak byl zlatou tečkou.

Katarská rallye:

1. Štajf, Havelková (ČR, Škoda Fabia R5) 1:39:46,7 hod.,

2. Hussein, Chebab (Katar, Ford Fiesta R5) +4:08 min.,

3. A. Al-Kuwari, N. Al-Kuwari (Katar, Mitsubishi Lancer Evo X) +13:01.

Konečné pořadí mistrovství Středního východu:

1. Al Attíja (Katar, Ford Fiesta R5) 153 bodů

2. Štajf 131

3. Al Thefiri (Kuvajt, Mitsubishi Lancer Evo X) 59