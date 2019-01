Nový ročník WRC je tu! Ogier v Monte Carlu zahájí útok na sedmý titul | iSport.cz

Nic lehkého však na pětatřicetiletého Francouze, který v Monackém knížectví kraloval v předešlých pěti letech a celkově šestkrát v kariéře, nečeká. Po sezoně změnil barvy a bude nově jezdit za Citroën, seznam jeho vyzyvatelů se navíc rozrostl.

Ukončit sérii druhých míst chce Belgičan Thierry Neuville, výborné výkony v závěru předešlé sezony podával Ott Tänak z Estonska a do šampionátu se výrazněji vrací i devítinásobný šampion Sébastien Loeb z Francie. Ogierův předchůdce na rallyeovém trůnu by měl absolvovat šest závodů v továrním týmu Hyundai.

"Mám za sebou tři a půl dne testování, při kterém se měnily podmínky, což je dobře. Mám ze všeho dobrý pocit, ale před prvním závodem v novém autě je vždy těžké něco odhadovat," řekl Ogier, který se chystá na jubilejní desátý start v Monte Carlu. "Chystám se dělat to, co jsem vždycky dělal. Důvěřovat svým pocitům," podotkl.

Ogier věří, že dokáže zužitkovat zkušenosti ze startů v náročné rallye. "V Monte je pravděpodobnější, že vyhrajete díky jezdecké inteligenci než skutečnosti, že pojedete na hraně. Je tady hodně míst, kde za to můžete zaplatit. Dařilo se mi tady a doufám, že mi zkušenosti opět pomohou," řekl Ogier.

Jeho největší sok posledních let Neuville věří, že tentokrát začne sezonu úspěšně. V Monte Carlu se mu dlouhodobě příliš nedaří, jeho maximem je třetí místo z roku 2016. Loni byl pátý. "V minulých sezonách jsme tady byli konkurenceschopní, ale výsledky jsme neměli. Očekávám, doufám, že budeme teď bojovat o pódium, a pokud to bude možné, že pojedu o vítězství," řekl Neuville.

Už sedmkrát v Monte Carlu vyhrál Loeb, který se postaví na start krátce po skončení Rallye Dakar. "Je to jedna z našich oblíbených rallye. Daniel (spolujezdec Elena), je z Monaka a všechny etapy jsou ve Francii, takže i pro mě je to domácí závod. Čeká nás první závod v novém týmu a s novým autem, takže to bude hodně speciální. Stejně jako celý rok," uvedl Loeb.

V seriálu MS by se měl i letos objevit tovární jezdec Škody Jan Kopecký, který bude obhajovat titul v kategorii WRC2. V Monte Carlu ani na následné Švédské rallye se ale nepředstaví. "Jak bude konkrétně příští rok vypadat, řešíme. Samozřejmě, že mě zajímají závody v mistrovství světa. Bavit se budeme i o republice. Jestli ale pojedeme všechny závody a budeme usilovat o titul, to se teď ladí," řekl Kopecký ČTK před koncem minulého roku.