Mistr světa v problémech. Ogier musel v Sardinii po nehodě odstoupit | iSport.cz

Ogier vyhrál čtvrteční zahajovací erzetu, ale dnes soupeřům jako první jezdec na trati "čistil" cestu a v době odstoupení byl až devátý s bezmála půlminutovou ztrátou na vedoucího Jariho-Mattiho Latvalu. Finský jezdec Toyoty vede v polovině úvodní etapy vyrovnané pořadí o necelé tři sekundy před týmovým kolegou Ottem Tänakem z Estonska, o dalších sedm desetin zpět následuje Španěl Dani Sordo v hyundai.

Championship leader @SebOgier WILL retire the car....see what happened here.....

➡️ Live Stream: https://t.co/twccZ0hRvh 🖥 #WRCLive #jumpinginthedust #wrc @autodoc_berlin pic.twitter.com/mvL70p1SAj