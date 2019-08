Drsný finský karambol. Ve vrtulníku jsem myslel, že jdu do nebe, řekl jezdec | iSport.cz

Rekonvalescence bude pro sedmadvacetiletého usměvavého jezdce potřeba. Kdo ví, jestli dva měsíce vůbec budou třeba. Badiu si totiž zlomil pět žeber, propíchl si plíci a přivodil si otřes mozku. „Bylo mi řečeno, že zlomená žebra se normálně hojí zhruba šest týdnů. Určitě si to ve Walesu aspoň obhlédnu a budu doufat, že budu dostatečně fit,“ řekl pro oficiální stránky šampionátu.

Po necelých dvou týdnech se také rozpovídal o nehodě. Teď už z domova, kam ho musel kamarád dopravit autem. Do letadla totiž v tomto stavu nemohl.

„Zaznamenal jsem si ten hřeben jako celkem malý, jenže jsem do zatáčky najel příliš rychle, ta mě pak vynesla víc než jsem čekal, sklouzl jsem z cesty a bylo,“ vzpomínal Badiu.

😱 Right speed ✅, wrong corner 🚫. Watch as @RaulBadiu and @gabyrally were sent flying 🛫 in the biggest crash 💥 of #JuniorWRC this season!

Both were released from hospital and now ok. Thanks to @RallyFinland medics and marshals for seeing to them so quickly.



🎥 Tuomo Hannonen pic.twitter.com/rl4AO2MKdq