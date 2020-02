Rovanperä ve Švédsku přepisoval historii. Máme tým snů, chválí Mäkinen | iSport.cz

Kalle Rovanperä si dojel pro životní výsledek • Micke Fransson/TT via AP

Japonská automobilka zažívá skvělý vstup do sezony. Poté, co v létě kompletně obměnila kádr, vede jak pořadí konstruktérů (73 bodů), tak průběžné pořadí jezdců. Tam se Evans dělí o prvenství s belgickým pilotem Thierrym Neuvillem z Hyundaie, který vyhrál Rallye Monte-Carlo a ve Švédsku byl až šestý. Oba mají 42 bodů.

„Auto mi dodává velkou sebejistotu, což za proměnlivých podmínek, jaké panovaly právě zde, opravdu hodně znamená,“ řekl jedenatřicetiletý Evans, pro kterého šlo teprve o druhé vítězství v kategorii WRC v kariéře a vůbec poprvé v historii navíc na této rallye slavil Brit.

Toyota si došla pro třetí výhru ve Švédské rallye během čtyř let, ale ačkoliv Evans vládl od začátku do konce, nebylo to snadné. Hlavně kvůli netradičním povětrnostním podmínkám. V pátek a v sobotu ještě byla trať tuhá, ale v neděli už byla pořádně rozmáčená.

Kalle Rovanperä si dojel pro životní výsledek • Foto Micke Fransson/TT via AP

To nakonec sedělo i devatenáctiletému mladíčkovi Rovanperovi, který s vozem kategorie WRC závodil teprve podruhé, přesto se dlouho přetahoval s šestinásobným mistrem světa Ogierem a bitvu nakonec i vyhrál.

„Kalle si to podiové umístění zaslouží. Celý víkend odváděl skvělou práci a v Power Stage do toho dal vše a zajel úžasný čas,“ pochválil mladého kolegu Ogier.

Rovanperä se mimochodem stal historicky nejmladším soutěžním jezdcem, který vybojoval etapové vítězství ve WRC, o celé dva roky mladším než dosavadní držitel tohoto rekordu.

„Ze stupňů vítězů mám nádherný pocit. Byla to opravdu náročná rallye, protože byla kratší než obvykle a celou dobu bylo nutné jet naplno,“ stojí v tiskové zprávě.

Další na řadě je Rallye Mexiko, která se pojede 12.-15. března.