Mistra bude navigovat… Gondík. Jak Škodovka chtěla napálit novináře | iSport.cz

Jezdili spolu osm let. Na českých tratích neměli konkurenci a urvali i titul šampionů v Evropě či ve WRC2. Jenže po konci minulé sezony spolupráce Jana Kopeckého a Pavla Dreslera skončila, načež král českého rallye v úterý představil svého nového parťáka: Jana Hlouška. „Je to skvělý navigátor i člověk,“ ujistil. A věří, že v této koronavirem ovlivněné sezoně zaútočí na domácí titul č. 8.

Naplánovali tomu vtipné entrée. Už před pár dny sdílel Jan Kopecký na svém Facebooku video, jak jeho šéf Michal Hrabánek přivítal ve fabrice moderátora a občasného rallye navigátora Dalibora Gondíka, ten se oblékl do zelenobílých barev škodovky a mechanici už chystali speciální potisky s jeho jménem na zadní sklo speciálu Fabie R5.

„Další informace očekávejte 16. 6. 2020,“ lákali jen ve videu… A skutečně – když v úterý dorazili na tiskovou konferenci do Letenského zámečku v Praze, na voze byla natištěná obě jejich jména a na stole i připravená speciální jmenovka: Dalibor Gondík – navigátor v týmu Škoda Motorsport.

„No, jsem nervózní. Ono když vás osloví tovární tým,“ vyprávěl Gondík. „Vím, jak to máš rád a tohle byl i jeden z důvodů proč jsi byl vhodným kandidátem,“ chlácholil ho Hrabánek. A i Kopecký se zapojil: „Situace se spolujezdci je teď složitější, takže jsem rád, že tu nyní Dalibor je.“

Hráli tu roli asi šest minut. Než do sálu vstoupil pravý navigátor – Jan Hloušek. „Promiňte, chvíli jsem to tu hledal,“ smál se, načež mu Gondík uvolnil místo. „Mých šest minut slávy,“ glosoval to.

Ale teď vážně.

Změna navigátora u úřadujícího českého mistra v rallye byla tím hlavním tématem. Aby ne, když v minulých sezonách získalo duo Jan Kopecký – Pavel Dresler šest domácích titulů, ale i triumf v Asijsko-pacifickém šampionátu, ME nebo WRC2. Jenže jejich vzájemná spolupráce se na konci minulé sezony uzavřela. Přestože poslední dva závody v MS (Wales, Španělsko) odjel Kopecký právě s Hlouškem, ani zde se nezdálo, že by jejich vzájemná spolupráce měla pokračovat.

Co vyhrálo duo Kopecký - Dresler 6x Mistrovství ČR (2012, 2015 – 2019) Mistrovství Evropy (2013) Asijsko-pacifický šampionát (2014) WRC 2 (2018)

Sedmadvacetiletý co-pilot z Jablonce totiž jezdil tou dobou s Filipem Marešem a v rámci projektu Autoklubu ČR měli oba ambice jezdit i ve světě. Jenže tyhle plány v minulých měsících padly, a Hloušek tak napsal Kopeckému e-mail s nabídkou spolupráce. Zkušený jezdec ji pak rád přijal.

„Je to super kluk a byl jasnou volbou. Najít spolujezdce na plný úvazek, který vyhovuje mým i týmovým požadavkům, není jednoduché, ale Honza už v Anglii ukázal velký talent, nechyboval a sladili jsme se,“ prohlásil Kopecký a Hloušek se přidal: „Na tuhle výzvu se těším.“

Čeká je oba – a hned dvojnásobná. Nejen se ještě více sžít v jednom kokpitu, ale dostat se i vůbec do správného provozu po měsících klidu. Sám Kopecký přiznal, že naposledy seděl v závodním speciálu na testech v únoru – a od té doby byl doma, věnoval se rodinnému byznysu, připravoval se individuálně a rovněž se staral o syna Josefa. „Poznal jsem, že to ženy na mateřské nemají lehké a musíme si jich vážit. Byly to však i úžasné chvíle, vidět jeho první krůčky, jak začal žvatlat, nebo mlátit kladívkem… moc se mi to líbilo, ale zároveň se těším zase za volant,“ uvedl Kopecký.

V tak trochu jiné, pokoronavirové sezoně, se navíc cíle továrního týmu nemění.

„Plány máme a nejsou nijak nové. Pandemie nám je sice ovlivnila, ale nepřekazila, takže chceme jet Mistrovství ČR a nemůžeme mít jiný cíl, než zvítězit. I když doba není lehká, jsem rád, že Škoda stojí za svým programem a budeme moci dál ukazovat náš vůz na tratích,“ dodal Hrabánek.

A přestože sezona začíná až červencovou Bohemia Rallye, první návrat tovární škodovky do akce se uskuteční už tento víkend – v rámci zkušební Mogul test rallye v Sosnové.