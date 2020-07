Česká rallye závodnice o Dakaru i mužích: Někteří mě nemůžou vystát | iSport.cz

Mistryně České republiky, mistryně Evropy i historicky první Češka, která protnula cíl Dakaru. Olga Roučková patří ke světově nejúspěšnějším ženám v jízdě na čtyřkolce. O to větším paradoxem je, že stroj, který je dnes nedílnou součástí jejího života, kdysi vlastně nesnášela.

„Někdy v šestnácti jsem se chystala na své první velké rande. Hrozně dlouho jsem se líčila a když jsem přišla dolů, zjistila jsem, že můj tehdejší přítel pro mě přijel na čtyřkolce. Nejprve jsem byla proti tomu. Člověk je pořád špinavý a když jezdí vzadu jako spolujezdec, hrozně to drncá. Chtěla jsem ale trávit čas s přítelem, tak jsem se přemohla a jezdila s ním, až se mi to nakonec začalo líbit,“ vzpomíná Olga Roučková na své začátky se čtyřkolkou.

Rodina se s jejím novým koníčkem sžívala jen těžko. Rodiče měli o dospívající dceru strach. Nakonec se ale nechali přesvědčit argumentem, že je bezpečnější jezdit na čtyřkolce než motorce, po které do té doby tak toužila.

„Dnes se tomu musím smát, protože vím, že to není pravda. Když spadnete na motorce, motorka od vás většinou odletí pryč. Když ale spadnete na čtyřkolce, celý stroj vážící 200 kilo spadne na vás. Navíc nad sebou nemáte ani žádnou klec nebo strop jako třeba v autě. Když tedy spadnete, letíte do volného terénu.“

Když žena porazí muže? Někteří to nemohli překousnout

Trvalo to osm let, než Olga začala dosahovat prvních úspěchů. Závodění jí navíc komplikoval fakt, že v té době téměř neexistovaly ženské kategorie. Nezbývalo tedy než začít závodit s muži, kteří ženu na startu neviděli vždy úplně rádi.

„Když jsem začínala jezdit, nebyly u nás ženské kategorie. Jezdila jsem zkrátka mezi chlapy. V mužské kategorii jsem získala titul mistra republiky nebo třeba evropský titul. Občas to ale nebylo úplně jednoduché. Když totiž porazí žena muže v čistě mužském sportu, je to pro některé těžko překousnutelné. Byla tu ale i spousta mých fanoušků. Kamarádi mi třeba říkali: Jsi dobrá, jedeš, nic neřešíš, porazíš chlapy a vůbec nemáš nos nahoru. To mě vždycky hrozně potěšilo a motivovalo.“

Poté, co se české šampionce podařilo získat titul mistryně Evropy a zadařilo se jí i ve světovém poháru, začala přemýšlet nad další výzvou. Tou se pro ni stalo navigační rallye, které se zásadně lišilo od všech závodů, které do té doby absolvovala.

„Do té doby jsem jezdila závody, které měly jasně vytyčenou trať, z které nemůžete vyjet. Při navigačních rallye ale jedete ve volném prostranství. Na řídítkách máte připevněnou ruličku papíru, na které jsou tři kolonky s navigací. Rozdíl byl tedy v tom, že jsem se najednou musela spoléhat na mapu, musela jsem dobře sledovat trasu a do toho ještě kalibrovat rukou.“

Jen o vlásek unikla smrti

I když byly navigační závody naprosto jiné než ty, které Olga doposud absolvovala, velmi rychle se jim dokázala přizpůsobit. Po třech letech příprav a poctivého tréninku se nakonec rozhodla zdolat doposud největší výzvu své kariéry – legendární Dakar.

Dakarská rallye je každoroční závod off-road vozidel a motocyklů. Mívá zpravidla deset až dvanáct etap, které mají v součtu zhruba 5000 kilometrů. Většina měřených úseků vede těžkým terénem jako jsou písečné duny, bláto, travnaté pláně nebo skalní úseky. I proto je Dakar považován za jeden z nejtěžších rallye závodů světa.

„Je to opravdu nepředstavitelně náročné. Spíte ve stanu na madračce. Vstáváte ve čtyři hodiny ráno a musíte se dopravit na start etapy, který může být vzdálený i 300 kilometrů. Až pak vás čeká samotná etapa, která bývá dlouhá klidně 500 kilometrů. Celý den řešíte stresové situace – rozbije se vám čtyřkolka, nemáte benzín, potřebujete jít na záchod. Kolikrát jsem se vrátila do depa až o půlnoci. Musíte se stihnout najíst a jít se vykoupat i když na to kolikrát už nejsou síly nebo prostě dojde voda. Než se domluvíte s mechanikem, co je potřeba opravit a připravíte si rollbook s navigací, jsou další dvě hodiny pryč. Na spánek vám tak opravdu moc času nezbývá,“ popisuje Olga.

Rallye Dakar je kromě své náročnosti nechvalně proslulá i počtem smrtelných nehod. Jaké to je podruhé se narodit, ví i česká závodnice, která jen o chlup unikla tragédii. „Zapadla jsem mezi dvěma dunami a kamion mi přejel čtyřkolku. Já jsem byla na boku, takže se mi naštěstí nic nestalo. Problém byl, že se mi pod tíhou kamionu zabořilo kolo do písku. Musela jsem ho vyndat, kolo opravit a srovnat kameny. Nakonec jsem ale přeci jen šmajdavým způsobem dojela do konce etapy,“ směje se.

Bolí vás úplně všechno, třeba i vlasy

Je vůbec možné na závod, jakým je Rallye Dakar natrénovat v českých podmínkách? Olga Roučková, která svůj první Dakar v roce 2018 dokončila jako třetí žena v pořadí, dokázala, že i tuzemští závodníci mají dobré zázemí. Trénuje převážně na trati, která se nachází v bývalém vojenském prostoru v Milovicích u Prahy. Kvůli fyzické náročnosti závodů je součástí jejího tréninkového plánu ale třeba i běh nebo posilování.

„Možná někomu přijde, že se jen vozíme, ale není to tak. Představte si, že půl dne střídáte kliky a dřepy. Do toho děláte další věci, odvíjíte si například rollbook nebo vyrovnáváte nerovnosti, takže se pořád hýbete doleva doprava dopředu dozadu. Bolí vás zadek, nohy, vrchní i spodní záda, samozřejmě taky ruce a předloktí. Bolí vás třeba i krk nebo dokonce vlasy, protože musíte mít na hlavě celou dobu helmu.“

I přes poctivou přípravu Olga Roučková na startu letošního Dakaru nakonec chyběla. Mohla za to nevhodná reklama. Pořadatelům ze Saudské Arábie se totiž nelíbilo, že hlavním sponzorem Roučkové je pánský časopis. Ve striktně islámské zemi je jakákoliv propagace erotiky naprosté tabu, a to dokonce i logo sponzora uvedené na kapotě motorového vozidla.

„Bohužel jsme nebyli schopni domluvit podmínky se Saúdskou Arábií pro naši účast s generálním sponzorem. Po dlouhých měsících plných jednání a vyměňování emailů a telefonů jsme byli nuceni start na Dakaru zrušit,“ oznámil český tým MRG, za nějž Olga Roučková jezdí.

I když by se tato situace kvůli změně sponzora již neměla opakovat, start české závodnice na Rallye Dakar, která začíná 3. ledna 2021, je opět nejistý. Tentokrát za to mohou omezení spojená s koronavirem. „Trénuju, jak se dá, ale bohužel některé věci ovlivnit nedokážu. Musíme počkat, jak se celá situace vyvine. Udělám každopádně vše, abych na startu zase stála.“