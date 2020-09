Rally Pačejov 2020: druhý den hájí vedení Kopecký. Jaký je program?

Start na pačejovské soutěži je pro Pecha specifický i proto, že v roce 1996 zde absolvoval svou první rallye. „Pamatuji si na to, jakoby to bylo včera. Nic jsem pořádně za volantem neuměl a Petr (Uhel - spolujezdec) vedle mě pouze tušil, co asi takový spolujezdec má dělat. Byla to divoká jízda, ale velice poučná,“ uvedl Pech v tiskové zprávě.

Zatímco před 24 lety startoval s vozem Škoda 1000 MB v kategorii historických vozidel, nyní jezdí ve speciálu WRC. Návrat za volant focusu mu zatím svědčí, na Bohemia rallye i Valašské rallye porazil továrního jezdce.

Třiačtyřicetiletý jezdec bude závodit prakticky doma. „Nemůžu ale říct, že bych cítil nějakou výhodu domácího prostředí. I když to, že se jede kousek od baráku a nemusíme nikam daleko dojíždět, je milé. Může to být i svazující, když tam máte spoustu známých a fanoušků, kteří jinde po republice nejezdí. Nechtěl bych se dopustit nějaké zásadní chyby,“ řekl Pech.

Kalendář MČR v rallye

Termín Akce 10. - 12. července 2020 Rallye Bohemia 2020 7. - 9. srpna 2020 Valašská Rally 2020 27. - 28. září 2020 Rally Pačejov 2020 6. - 8. listopadu 2020 Rallye Šumava Klatovy 2020

Výsledky Rally Pačejov 2020

Tovární jezdec Škody Jan Kopecký úspěšně vstoupil do Rallye Pačejov a vyhrál první etapu třetího závodu mistrovství České republiky v automobilových soutěžích. Úřadující šampion vede s náskokem 35 sekund před lídrem seriálu Václavem Pechem. Třetí je po osmi rychlostních zkouškách Jan Černý.

1. Kopecký, Hloušek (Škoda Fabia Rally2 Evo) 41:52,4, 2. Pech, Uhel (Ford Focus WRC) -35,4, 3. Černý, Černohorský (Volkswagen Polo Gti R5) -48,1, 4. Mareš, Bucha (Škoda Fabia Rally2 Evo) -51,1, 5. P. Semerád, Hovorka (Škoda Fabia Rally2 Evo) -1:12,0, 6. Odložilík, Tureček (Škoda Fabia Rally2 Evo) -1:15,7, 7. Jakeš, Machů (Škoda Fabia R5) -1:20,7, 8. M. Vlček, Omelka (Hyundai i20 R5) -1:30,5.

V Pačejově letos poprvé ve dvou dnech

Cíl Kopeckého je jasný, letos poprvé porazit svého dlouholetého soka. „Pačejov jsem jel jednou v životě, už je to hodně dávno. Tehdy jsem se soutěžemi začínal. Upřímně si z té doby nic moc nevybavuju, ale nejspíš to nebude velká nevýhoda. Tratě budou téměř jistě úplně jiné než tehdy. Jde o novou soutěž v kalendáři a pro ty, kteří ji v posledních letech neabsolvovali v rámci Rallyesprint série, půjde o úplně novou zkušenost. Uvidíme, jak se to promítne do dění na špici,“ uvedl Kopecký.

Pořadatelé soutěže, která byla v minulých letech součástí takzvané rallyesprint série, připravili trať se 14 rychlostními zkouškami o celkové délce 143 km. Osm erzet se jede v neděli, šest v pondělí. Centrem rallye jsou Horažďovice, kde by v pondělí kolem 14. hodiny měl být dekorován vítěz.

Průběžně pořadí MČR v rallye Pořadí Posádka Vůz Počet bodů 1. Pech ml. / Uhel Ford Focus WRC 115 2. Kopecký / Hloušek Škoda Fabia Rally2 Evo 96 3. Mareš / Bucha Škoda Fabia Rally2 Evo 72 4. Černý / Černohorský Volkswagen Polo Gti R5 54 5. Huttunen / Lukka Hyundai i20 R5 42 6. Jakeš / Machů Škoda Fabia R5 42

Trasa a program Rally Pačejov 2020

„S ohledem na měnící se covidová opatření byly přípravy do poslední chvíle hektické. Aktuálně jsem ale přesvědčen, že se dokážeme přizpůsobit platným pravidlům, aby byla soutěž odjeta a dodrželi jsme všechna hygienická opatření,“ uvedl ředitel soutěže Pavel Štípek pro ČT. „Připravili jsme pro jezdce nové tratě a jsou tam rychlostní zkoušky, které budou vyhovovat Focusu i ty, které budou sedět Honzovi Kopeckému. Myslím si, že je to půl na půl,“ uvedl Štípek.

RZ Název Délka Čas startu sobota 26. září Shakedown 2,22 km 16:30 Představení posádek - Horažďovice, náměstí 19:15 neděle 27. září RZ1 Novosedly - Pracejovice 13,92 km 8:48 RZ2 Třebohostice - Doubravice 12,01 km 9:25 RZ3 Myslív - Kramolín 7,88 km 11:48 RZ4 Nehodív - Strážovice 7,34 km 12:15 RZ5 Novosedly - Pracejovice 13,92 km 13:00 RZ6 Třebohostice - Doubravice 12,01 km 13:37 RZ7 Myslív - Kramolín 7,88 km 16:00 RZ8 Nehodív - Strážovice 7,34 km 16:27 pondělí 28. září RZ9 Klínovice - Chrášťovice 10,52 km 8:55 RZ10 Horažďovice Př. - Komušín 5,02 km 9:30 RZ11 Čečelovice - Čečelovice 14,9 km 9:50 RZ12 Klínovice - Chrášťovice 10,52 km 11:58 RZ13 Horažďovice Př. - Komušín 5,02 km 12:33 RZ14 Čečelovice - Čečelovice 14,9 km 12:53 Cílová rampa - Horažďovice náměstí 13:40

Startovní listina Rallye Bohemia 2020

St. číslo Jezdec Spolujezdec Vůz 1 Jan Kopecký Jan Hloušek Škoda Fabia Rally2 evo 2 Václav Pech ml. Petr Uhel Ford Focus RS WRC 3 Filip Mareš Radovan Bucha Škoda Fabia Rally2 evo 4 Jan Černý Petr Černohorský VW Polo GTI R5 5 Miroslav Jakeš Petr Machů Škoda Fabia R5 6 Vojtěch Štajf František Rajnoha VW Polo GTI R5 7 Martin Vlček Karolína Jugasová Hyundai i20 R5 8 Roman Odložilík Martin Tureček Škoda Fabia Rally2 evo 9 Jan Dohnal Ivo Vybíral Renault Clio S1600 10 Petr Semerád Jiří Hovorka Škoda Fabia Rally2 evo

