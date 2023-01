Začíná sezona MS v rallye. Na startu bude Čech Cais, pojede se i v Praze

Třiadvacetiletý Erik Cais patří mezi generační talenty českého motosportu. Během tohoto ročníku mistrovství světa se může zase o něco přiblížit místence mezi absolutní světovou elitou motorsportu.

„Uvědomuji si, že tato sezona je hodně důležitá. Snažím se, abych na sebe nevyvíjel až moc velký tlak, ale vím, o co pojedu. Prostě se soustředím na svou práci a na konci roku uvidíme,” říká český reprezentant.

Jezdce českého týmu Orsák Rallysport čeká během letošního roku sedm závodů mistrovství světa a dalších pět evropského šampionátu. „V Evropě bych rád bojoval o nejvyšší příčky. V závodech mistrovství světa se chci co nejdříve sžít s novým autem. A taky bych byl rád, kdyby byla co nejvíce vidět česká vlajka,” pokračuje Cais.

Novinku mladoboleslavské automobilky si totiž Cais vyzkoušel zatím pouze během čtyř testovacích dnů. „Dva na sněhu a dva na asfaltu ve Francii. Není to sice moc, ale auto funguje skvěle. Navíc je pro pilota dost intuitivní, takže se na něj snadno zvyká. Na vyladění detailů to bude chtít ještě trochu času, ale myslím si, že to půjde,” vysvětluje jezdec, který začal závodit až v osmnácti letech.

Čtvrteční závod v Monte-Carlu bude jedním ze sedmi, ve kterých se bude Cais snažit bodovat. „Pro jezdce z WRC2 to funguje tak, že musí dopředu nahlásit, ve kterém závodě pojedou o body. Zpětně to nejde,” vysvětluje s tím, že někteří jeho konkurenti proto začnou ročník až později ve Švédsku.

A co říká mladý jezdec na náročný program, během kterého bude navíc ve volných týdnech testovat nový vůz? „Kalendář je dost nabitý, takže to bude náročné fyzicky i psychicky. Myslím si ale, že jsem dobře připravený, takže věřím, že to bude dobré,” uzavírá Cais před letošní premiérou.

Rally Monte-Carlo, kde skončil Cais minulý rok v kategorii WRC2 celkově druhý, začíná ve čtvrtek večer dvěma rychlostními zkouškami. Součástí letošního seriálu MS je i Středoevropská rallye, která začne v říjnu v Praze a česká část se pojede na tratích na jihozápadě republiky. Centrem rallye bude německý Pasov.