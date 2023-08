Dřív závodil na kole, pak táta polevil. Cais pojede doma: Vždycky to je speciální

Řadí se mezi českou rallye špičku. Čtyřiadvacetiletý Erik Cais začal přitom s motorsportem až nezvykle pozdě, v 18 letech. Jeho otec, bývalý závodník Miroslav Cais, mu totiž adrenalinové radovánky dlouhou dobu nechtěl dovolit. Proto si mladý český talent našel jiný koníček – horské kolo. Na něm dokonce reprezentoval Českou republiku a závodil ve Světovém poháru.

„Tátovi se kvůli bezpečnosti nelíbilo, že bych dělal motorsport. Závodil jsem tedy na kole, konkrétně jsem se věnoval sjezdu, downhillu. Z tohoto sportu ale paradoxně také pramenila spousta nepříjemných zranění,“ vypráví český závodník.

Kolo definitivně pověsil na hřebík, když přišlo vážné zranění – čtyřikrát zlomená klíční kost. „Pamatuju si, že to bylo přesně v den mých osmnáctých narozenin. V nemocnici jsem pak tátovi řekl, že kolo už nechci dělat. Pověděl jsem mu, že bych rád šel v jeho šlépějích. No a jak byl v nemocnici trošičku naměkko, kývnul na to,“ vzpomíná.

Nečekala ho ovšem lehká cesta. Naproti ostatním měl mnohaleté zpoždění. To se mu ale podařilo překvapivě rychle dohnat. Během pouhých šesti let se Erik Cais zařadil po bok nejlepších českých závodníků. „Možná mi v tom pomohlo právě kolo,“ přemítá. „U rallye i downhillu je nutná improvizace. Na kole se trať měnila, takže jsem nemohl jezdit pořád stejnou stopu, protože už nebyla ideální. To stejné se děje i v rallye, kde se podmínky mění každou zatáčkou,“ vysvětluje soutěžní jezdec, který aktuálně závodí ve WRC2, druhé nejvyšší kategorii na světě.

BARUM CZECH RALLY místo: Zlín datum: 18. - 20. srpna celková délka: 200,43 kilometrů rychlostní zkoušky: 13 loňský vítěz: Jan Kopecký

A nejoblíbenější podnik? Odpověď asi nikoho nepřekvapí – domácí Barumka. „Monte Carlo a Barumka jsou pro mě opravdu dva nejikoničtější závody. Tím, že jsem ve Zlíně vyrůstal, je to pro mě vždycky speciální. Je to extrémně těžký závod, co se týče skladby trati. Ale právě to ho dělá tak neuvěřitelně kouzelným.“

Mezi fanoušky nebude pochopitelně chybět ani Caisova rodina. Na motoristický svátek, při kterém se závodníci řítí úzkými klikatými cestami rychlostí i přes dvě stě kilometrů v hodině, se jim ale nedívá snadno. „Mamka s bráchou většinou bývají v servisu (místo u trasy, kde tým provádí údržbu auta), protože průjezd neradi vidí naživo. Když kolem nich proletí auto a vědí, že v něm sedím já, nedělá jim to dobře. Všechno ale sledují online a podporují mě na dálku,“ vysvětluje český jezdec.

A co Cais starší, který nechtěl synovi závodění kvůli bezpečnosti původně ani dovolit? Strach o něj pořád má, ale coby někdejší jezdec bývá rád v centru dění. „Táta to má jinak než mamka s bráchou. Ten musí být v kopcích, aby se uklidnil a viděl nějaké srdcové momenty, které jsou náročné, ale dá se tam nahnat čas,“ dodává česká naděje.

Do 52. ročníku Barum Czech Rally je přihlášeno celkem 114 posádek z 22 zemí. Dorazí kompletní elita evropského šampionátu. Za poslední roky se tu objeví nejkvalitnější startovní pole. I zahraniční hvězdy si to ve Zlíně nemůžou vynachválit.

„Je tam vždy naprosto úžasná atmosféra. V našem sportu se říká, že když nedokáže z příkopu vytáhnout auto český fanoušek, tak už nikdo. Češi neskutečně pomáhají, když se něco stane. Zároveň jsou ale skvělí i ve fandění a jezdce podporují.“

Kromě Caise se z domácích jezdců představí také obhájce prvenství Jan Kopecký, vítěz nedávné Bohemia rallye Dominik Stříteský, Adam Březík či Martin Vlček. V takzvaném národním poli se objeví osminásobný český šampion Václav Pech, bývalý jezdec formule 1 Tomáš Enge či bývalý hokejista Filip Kuba.