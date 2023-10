Bitva parťáků na Středoevropské rally: Navrch má mladík známý z YouTube

Finsko dalo motoristickému světu již spoustu hvězd. Kimi Raïkkönen, Mika Häkkinen, Marcus Grönholm… Současnou superstar je však teprve třiadvacetiletý Kalle Rovanperä, který se loni stal nejmladším mistrem světa v historii WRC. I takové legendy jako Sébastienové Loeb a Ogier získaly svou první trofej, až když jim bylo 30 a 29 let. A již za pár dnů může šampion s dětskou tváří přidat další titul do sbírky. Jediný, kdo ho může ještě zastavit, je týmový kolega z Toyoty Elfyn Evans.

Středoevropská rally je předposledním závodem seriálu mistrovství světa. Poté následuje už jen listopadová Rally Japonsko. Kalle Rovanperä má nyní na druhého Evanse náskok 31 bodů. Pokud jej udrží, bude moci začít slavit už tuto neděli.

„Určitě pro to udělám maximum a doufám, že budu mistr světa už po tomhle závodu. Když jde ale o boj mezi týmovými kolegy, je to vždy docela přátelské a spravedlivé. Soutěžíme totiž s naprosto totožnými auty,“ říká Rovanperä, který si před závodem věří. „Tento typ asfaltové rally mi za normálních okolností vyhovuje úplně nejvíc.“

Aby bitva o titul pokračovala ještě v Japonsku, musel by Evans skončit na prvním místě. Velšan si je vědomý, že to nebude mít lehké. „Uděláme vše, co je v našich silách a pokusíme na Kalleho vyvinout tlak. Nikdy nepřeju nikomu, aby měl smůlu. Ale upřímně, abych mohl bojovat o titul, musel by se Kalle dostat do nějakých nečekaných problémů,“ řekl.

Středoevropské rally je unikátní závod, který povede přes území třech států – Česka, Německa a Rakouska. Nic podobného mistrovství světa ještě nikdy v historii nezažilo. Pro závodníky tak půjde o velkou výzvu. Nikdo z jezdců přesně neví, co očekávat.

„Pořadatelé dodali nějaká videa z rychlostních zkoušek, ale je těžké odhadnout, jaké to bude v reálu. Pro všechny je to novinka. Navíc to vypadá, že bude proměnlivé počasí. Pokud bude hodně pršet, cesta bude blátivá a špinavá. V takových případech nikdy nevíte, co se může stát,“ upozorňuje Evans.

Rekordy Kalleho Rovanpery