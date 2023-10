Rally v kulisách hradu. Rovanperä a spol. rozjedou v Praze boj o titul

očima závodníka Petr Semerád

rally jezdec Na Šumavě se bude jezdit rychle „Na území Česka, Rakouska a Německa půjde charakterově o velmi podobné tratě. V tuzemsku se hodně mluví o superspeciálce ve Velké Chuchli. Půjde ale spíše o zajímavost pro lidi. Z jezdeckého pohledu bude zásadní se přes to dostat, a potom začít soutěžit na opravdových rychlostních zkouškách. Možná je škoda, že se superspeciálka nakonec nepojede okolo Strahovského stadionu, což bylo chvíli ve hře. Nejdůležitější ale je, že se vozy WRC podařilo do hlavního města vůbec dostat. Z Prahy se závodníci přesouvají na Šumavu. Co jsem viděl z onboardu, půjde o úzké cesty na jedno až na jedno a půl auta. Bude se tu jezdit poměrně rychle, na hezkém asfaltu. Není to přehnaně technické, takže věřím, že to bude dobrý sport po jezdecké i divácké stránce.“