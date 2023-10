Enge o Středoevropské rally: Úseky v Česku? Tohle piloti ještě nezažili

Svátek všech českých motoristických fanoušků je tady. Ve čtvrtek v Praze startuje závod mistrovství světa v rally. Nultým vozem, který projede trať etapy vždy jako kontrola před prvními závodními speciály, bude sportovní model Toyota GR Yaris. A bude mít toho nejpovolanějšího řidiče. Za jeho volant usedne český závodník Tomáš Enge, spolujezdkyni mu bude dělat jeho sestra Lucie Engová. Zkušený český jezdec popsal, co čeká závodníky v rámci české části Středoevropské rally. „Tratě u nás jsou specifické, některé posádky tohle možná ještě nezažili,“ tvrdí.

Tomáš Enge o čtvrtečním programu

„Ve čtvrtek závodníky čeká speciální měřený úsek ve Velké Chuchli. Jezdci tady mohou spíše ztratit, než získat. Půjde především o show pro diváky. Jedná se o krátkou erzetu, která má přes dva kilometry. Budou se tam jezdit kolečka, dělat smyky a fanoušci závodní auta uvidí z tribuny jako na dlani.

Někdy kolem šesté hodiny večer se pojede první ostrá zkouška v Klatovech, konkrétně na Čínovském okruhu známém z Rally Šumava. Každá posádka tady pojede dvě kolečka. Tohle už bude taková první pořádnější rychlostní zkouška.“

Čtvrteční program

13:00 ceremoniální start Hradčanské náměstí, Praha (CZE)

14:05 SS 1 Velká Chuchle (CZE) - 2,44 km

18:05 SS 2 Klatovy (CZE) - 8,92 km

20:45 příjezd prvního vozu servisní parkoviště v Pasově (GER)

Tomáš Enge o pátečním programu

„I v pátek se pojede na českém území, a to konkrétně na Šumavě. Půjde o uskákané, rychlé a úzké rychlostní zkoušky. Taková česká klasika, která prověří každou posádku. V pátek by navíc mělo podle předpovědi pršet. Pokud se tak opravdu stane, bude to v úsecích, kde je spadané listí, hodně klouzat. Udržet auto na trati tak nebude vůbec lehké.

Na Šumavě se nachází také spousta úseků v lese. Bude velmi tenká hranice mezi tím, kdy jet na plný plyn a kdy trošku ubírat. Myslím, že světové posádky, které v Česku ještě nestartovaly, tohle zatím nezažily.

České tratě jsou také specifické v tom, že se na nich mění typy asfaltu. Chvíli máte asfalt, který je hodně přilnavý, chvíli je to trošku uklouzané a pak máte najednou část, která je jako led. Když zaprší, uklouzanost se ještě horší. Riziko toho, že auto sjede mimo silnici nebo nezatočí do zatáčky, protože se najednou změní povrch, je velké.

Závodníky čeká jen v pátek šest rychlostních zkoušek, které měří celkově asi 120 kilometrů. Jen pro srovnání, na českém mistráku se jede zhruba 140 kilometrů za dva dny. Pro závodníky to tak bude poměrně náročné. Ale to je zkrátka mistrovství světa.

Pokud jezdci pátek zvládnou bez problému, v sobotu je čekají rychlostní zkoušky v Rakousku a Německu. Jede se to blízko rakousko-německých hranic. Z tohoto důvodu se v obou státech jede v sobotu i v neděli.“

Páteční program

9:50 SS 3 Vlachovo Březí (CZE) - 13,71 km

10:42 SS 4 Zvotoky (CZE) - 24,29 km

12:15 SS 5 Šumavské Hoštice (CZE) - 23,37 km

13:02 přeskupení a servis - Prachatice (CZE)

14:32 SS 6 Vlachovo Březí (CZE) - 13,71 km

15:24 SS 7 Zvotoky (CZE) - 24,29 km

16:59 SS 8 Šumavské Hoštice (CZE) - 23,37 km

19:24 příjezd prvního vozu servisní parkoviště v Pasově (GER)