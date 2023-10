Start MS v rallye v Praze. Zdržení v zácpě, řešil se i asfalt v Chuchli

Ott Tänak ovládl zahajovací rychlostní zkoušku Středoevropské rallye. O sedm desetin sekundy dokázal překonat druhého Sébastiena Ogiera a o sekundu třetího Belgičana Thierryho Neuvilla. Ten se však v druhé zkoušce vyšvihnul do čela.

Úřadující mistr světa Kalle Rovanperä, který už o tomto víkendu může mít jistou obhajobu loňského titulu, byl po první z celkem 18 zkoušek desátý se čtyřsekundovou ztrátou. Český příležitostný účastník letošního seriálu Erik Cais byl ve Škodě Fabia o 5,6 sekundy pomalejší než Tänak.

„Je to skvělý pocit a jsem hrozně rád, že můžeme historicky první soutěž mistrovství světa v České republice otevřít právě my. Je to něco, na co budu vzpomínat,“ zhodnotil Cais. O tom, že na trať vyrazí ještě před úřadujícím mistrem světa Rovanperäm, se dozvěděl ve středu, kdy bylo zveřejněno startovní pořadí. „Na rallye se to občas stává,“ řekl.

Elitní světoví jezdci se po startu v centru Prahy museli přesunout do Chuchle a drtivá většina z nich uvízla v koloně na Strakonické ulici. Jako první „rozrážel“ cestu Rovanperä, na jehož nárazníku jel Cais. Všichni ale nakonec stihli dojet na start včas.

U diváků vzbudila rychlostní zkouška uspořádaná na dostihovém závodišti spoustu ohlasů. „Za mě je to rozhodně zajímavý nápad,“ řekl fanoušek Pavel Pilař. „Já jsem spíše příznivce klasických rychlostních zkoušek. Lepší je to na okrscích nebo v lese,“ zhodnotil zase David Skopeček, který žije v Praze.

Organizátoři jako dějiště superspeciálky zvažovali také Strahov a holešovické výstaviště. S městskými částmi se jim však nakonec nepodařilo dohodnout a tak vyhrála Velká Chuchle. „Byl jsem tady už na pražském rally sprintu před deseti lety. Mně se na tohle vždycky hrozně líbil Strahov. Pražské čtvrti tam prý ale rally nechtěli, takže zaplaťpánbůh za tohle. Je to tady příjemné a moc hezké. Pořadatelé to zvládli to,“ řekl fanoušek Jaromír Novotný, který dorazil na závod z Mělníka.

Aby se zde rychlostní zkouška mohla uskutečnit, museli pořadatelé na dostihový okruh položit asfalt. Ten se po závodě odstraní a bude sloužit ke stavbě jiných silnic.

„Někteří říkají, co to je za ekologii. Já myslím, že když se tady seškrábne asfalt, zase tolik to nevadí,“ dodal Jaromír Novotný.

Na programu je dnes ještě jedna rychlostní zkouška, ke které se jezdci museli přesunout do Klatov. Zhruba devítikilometrový test odstartuje v 18:05. První etapa bude pokračovat na Klatovsku a Vimpersku šesti zkouškami v pátek. Poté účastníci české území, kde se v rámci mistrovství světa jelo poprvé v historii, opustí a v sobotu budou pokračovat v Rakousku. V neděli dvanáctý díl světového šampionátu vyvrcholí na německých silnicích.

Středoevropská rallye, závod mistrovství světa v automobilových soutěžích - po 2. rychlostní zkoušce:

1. Neuville, Wydaeghe (Belg./Hyundai i20) 6:06,9, 2. Tänak, Järveoja (Est./Ford Puma) -1,2, 3. Ogier, Landais (Fr./Toyota Yaris) -5,8, 4. Rovanperä, Halttunen (Fin./Toyota Yaris) -5,9, 5. Suninen, Markkula (Fin./Hyundai i20) -8,3, 6. Kacuta, Johnston (Jap., Ir./Toyota Yaris) -10,1, ...19. Cais, Trunkát (ČR/Škoda Fabia RS) -30,0, 25. Březík, Krajča -36,3, 27. Vojtěch, Ernst (všichni ČR/Škoda Fabia) -39,2.