Motorkářská akce ROCK'N'RIDE láká na triky Podmolů a endurové hvězdy

Tahle kombinace je stále velice ojedinělá – dorazit na své vlastní motorce, poslechnut si živou muziku a podívat se na závody z rozdílných odvětví. Motocyklový festival ROCK'N'RIDE slibuje v srpnu opět nevšední zážitky. Největším magnetem budou triky mistra světa Libora Podmola, jeho bratra Filipa a velezkušeného Martina Koreně. Zároveň do Benešova dorazí i další elitní čeští freestyle motokrosaři jako František Máca nebo Radek Bílek a ze zahraničí Francouz Julien Manon a Julien Vanstippen z Belgie.



TEASER 2018





Letošní ročník navíc slibuje novinku: „Ve finálových jízdách se nebudou moct opakovat triky z kvalifikace. Jízdy tak budou daleko rozmanitější,“ popsal Martin Koreň. V programu nebude scházet exhibice ve whipu, soutěž o nejlepší trik nebo oblíbené vláčky. „V minulém roce vyhrál Filip Podmol, jsme zvědaví, jestli vítězství obhájí,“ dodal Koreň.

Dorazí matador Cyprian

Na loňském ROCK'N'RIDE se poprvé v historii uskutečnil závod SuperEndura na venkovní trati. K netradiční záležitosti dojde také letos. S tím, že do areálu v Benešově dorazí David Cyprian, hvězda extrémního endura! Závod bude rozdělen na kategorie profi a hobby. „Půjde o velkou a atraktivní věc. Na trať vždycky vyrazí čtyři jezdci a postupovat do další části budou pouze dva. Jízdu budou znepříjemňovat klády a pneumatiky. Diváci se mohou těšit na souboje loket na loket, bude to velmi kontaktní,“ sliboval Vít Kuklík, přezdívaný Karel Gott českého endura.



AFTERMOVIE 2017:





Dalším vrcholem je country cross, tedy vytrvalostní závod na hodinu a půl. Mezi sebou budou bojovat dvojice, kapacita je 120 jezdců. Do Memoriálu Jaroslava Kuklíka se může přihlásit prakticky kdokoliv, pojede se v kategoriích profi, hobby, veterán a ženy. Memoriálu se zúčastní i bratři Martin a Víťa Kuklíkovi, kteří dohromady posbírali 42 mistrovských titulů v enduru a také uctí památku svého otce. Od pátku až do neděle se mohou diváci těšit na koncerty kapel a DJ’s. „Již od pátku bude možné v areálu kempovat a zúčastnit se warm-up party. V sobotu večer nás poté čeká afterparty s řadou kulturních věcí,“ lákal Martin Kuklík.

Vstupenky v předprodeji můžete zakoupit na www.rocknride.cz za zvýhodněné ceny 320 korun na celý víkend. Na místě pak stojí 400 korun.

ROCK'N'RIDE 10. – 11. srpen (2018) Areál KBS UAMK u Benešova (Kavčák)

Pátek 10.8.2018

15:00 – Otevření areálu pro veřejnost 16:00 – 19:00 Volné tréninky FMX 16:00 – 19:00 Volné tréninky SuperEnduro 19:30 – 22:00 Warm-up Party

Sobota 11.8.2018

10:30 – 12:30 Country Cross – Memoriál J.K. – třídy veterán, ženy, hobby, profi 13:30 – 14:00 FMX Kvalifikace, 14:10 – 17:00 SuperEnduro 17:10 – 17:40 FMX Finále 18:00 – 18:20 SuperEnduro HOBBY Finále (délka závodu 8 kola) 18:20 – 18:40 SuperEnduro PROFI Finále (délka závodu 8 kola) 19:20 – 19:50 FMX Show 20:00 – 20:45 Autogramiáda jezdců 20:00 – 23:00 Koncerty 23:00 – 2:00 Afterparty