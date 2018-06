První výhra! Lacko měl nejprve defekt, pak v Budapešti slavil

Na úvod Lacka v Maďarsku stihl podobný osud jako minule v Misanu a většinu závodu absolvoval s prasklou pneumatikou. "Po startu se mi tam zkoušel dostat Hahn a pak mi Kiss zezadu prorazil gumu. Víc se s tím bohužel dělat nedalo. Druhý víkend a znova bez gumy. Doufám, že už to skončí," zlobil se Lacko.

Původně projel cílem devátý, ale po úspěšném protestu se posunul na osmé místo před penalizovaného soupeře. To znamenalo do druhé jízdy při tradičním startu v obráceném pořadí první osmičky jezdců opět start z první řady a tentokrát Lacko po velkém boji první místo uhájil těsně před Renem Reinertem z Německa.

"Drama až do posledního momentu. Naštěstí jsem to urval a dotáhl do cíle. Cítím určitou satisfakci za ten první závod. Doufám, že zítra už to bude bez těchto překvapení," přál si Lacko, jemuž patří v průběžném pořadí páté místo. Vedení si upevnil vítěz první jízdy Němec Jochen Hahn.

Výsledky:

První jízda: 1. Hahn (Něm./Iveco) 25:49,634, 2. Kiss (Maď./Mercedes) -2,451, 3. Halmová (Něm./Iveco) -10,542, ...8. Lacko (ČR/Buggyra) -45,240.

Druhá jízda: 1. Lacko 25:59,350, 2. Reinert (MAN/Něm.) -0,365, 3. Halmová -4,190.

Průběžné pořadí ME: 1. Hahn 75, 2. Halmová 54, 3. Kiss 46, ...5. Lacko 39.