Lacko po úspěšném víkendu v Mostě: Nic nevzdáváme, budeme bojovat

Adame, dvakrát jste si v Mostě vyjel pole position, celkem třikrát jste stál na podiu, zhodnoťte nám tedy celý závodní víkend.

„Konečně neděle večer (úsměv). To musím říct, že mám v Mostě nejraději, když už je všechno za námi a já se můžu ohlédnout na všechny ty tři dny zpět. Tentokrát si můžeme dát jedničku. Pro nás to byl zatím nejlepší víkend sezony a navíc to vyšlo doma, a to je nejdůležitější. Včerejšek dopadl nejlépe, jak mohl a já jsem navíc obecně nasbíral spoustu bodů.“

V neděli to pro vás byl neustálý souboj s lídrem šampionátu Jochenem Hahnem. V prvním závodě vás předehnal hned v první zatáčce a další souboje nedopustil, v tom druhém jste ho celých jedenáct kol měl přilepeného na nárazníku. Jak moc těžké bylo ho před sebe nepustit?

„Za ty roky už vím, co od Jochena můžu čekat. Zkoušel to hodněkrát, ale nedošlo ani k jednomu kontaktu. My mezi sebou máme dost čistý závodní vztah a dodržujeme pravidla tak, jak se dodržovat mají. Myslím, že pro diváky to musel být krásný závod, protože on mě zkoušel předjet skutečně všude, kde se dalo a já to musel stále hlídat.“

Takže vám nátlak od soupeře nevadí?

„Já mám výhodu, že jsem dost velký salámista. Lidi se mě hodně ptají, jestli mi nevadí, že v Mostě jsou takové davy, ale já jsem spokojený. Užívám si to, vždyť jsou tu kvůli nám. Když se pak podaří výsledek je to super.“

Po projetí cílem druhého druhého závodu jste zaparkoval před diváky a slavil. Co se ve vás v tu chvíli děje?

„Pro auto to není moc zdravé, hned mu vylezla teplota nahoru a myslím, že od našeho technika to ještě schytám. Ale lidé na to čekají celý víkend a je třeba jim za tu přízeň poděkovat. V neděli to bylo celkem v pohodě, ale v sobotu si to v dešti protrpěli, takže za mě velký dík.“

Po předchozích závodech na Slovakiaringu, kdy jste pokaždé dojel za Jochenem Hahnem, jste říkal, že letošní sezona už bude spíš boj o druhé místo. Nezměnil to víkend v Mostě?

„Uvidíme, kdyby příště v Zolderu pršelo, určitě budeme zase bojovat o přední příčky, ale je to všechno ve hvězdách. Myslím, že budeme rádi za druhé místo, ale nic nevzdáváme a budeme bojovat. Ale nebude to jednoduché.“