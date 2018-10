Podmol jde znovu do boje: v Číně si však zvyká na jinou motorku

Český freestyle motokrosař drží na mistrovství světa celkové třetí místo. Na medailové úspěchy v Berlíně a v Krakově by rád navázal také v Číně. Jenže Podmol se v trénincích sžívá s jinou motorkou. „Jde to pomalu, ale jistě. Když jsem poprvé dostal husqvarnu, trvalo mi to tři týdny intenzivního tréninku, abych měl jistotu. Teď mám na to pouze dva dny,“ popisoval těžkosti Podmol, loňský vicemistr světa, který na yamaze neseděl skoro rok.

„Je to jakoby těsně před Velkou Pardubickou musel žokej Váňa vyměnit svého oblíbeného koně,“ přirovnal s úsměvem situaci, ve které se nachází. Podmol kvůli tomu ani přesně neví, jaké triky během závodu v Číně zařadí. „Šance na dobrý výsledek ale je.“

Šampionátu zatím dominuje Němec Luc Ackermann, který často předvádí dvojité salto. Právě to trénovali bratři Podmolové na listopadovou akci FMX Gladiator Games. Ještě předtím české freestyle motokrosaře čeká závod v Kolíně, a to v pátek. Čtrnáct dní poté se Podmol zúčastní X-Games v Sydney.