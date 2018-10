Titul vicemistra na dosah, Lacko si v Jaramě vyjel třetí místo

"Máme skoro dvacet bodů v rezervě, takže jsme v klidu," řekl Lacko po dnešních závodech. "Vím, že si musím hlídat Albaceteho a zbytek se uvidí. Dnes se to podařilo," uvedl.

Hlavní jízdu poznamenala hned v úvodu nehoda, do které se zapletlo šest kamionů. Závod byl zastaven a start se opakoval až po hodině, kdy se pořadatelům podařilo odtáhnout čtyři nepojízdné trucky včetně speciálu Františka Vojtíška a vyčistit trať. Lacko přišel o druhé místo, na které se mu podařilo po nepřehledné situaci v prachu proklouznout.

"Bylo mi jasné, že se tam něco stane, tak jsem byl opatrný. Nechal jsem si tam místo, pak jsem se nacpal na vnitřek. Podle mého to bylo celé chyba Kisse a i komisaři to tak rozhodli," uvedl Lacko.

Opakovaný start již loňskému šampionovi tolik nevyšel. Lacko se dlouho držel na čtvrtém místě, v polovině závodu ale předjel Němce Saschu Lenze a nakonec dojel třetí. Z vítězství se radoval suverénní Jochen Hahn z Německa, jenž si před týdnem v Le Mans zajistil titul. Albacete byl druhý.

"Myslím si, že to bylo super. Kdyby se to tam tak nešprajclo a závod se nezastavil, tak by z toho možná bylo druhé místo. Ale to je kdyby...," uvedl Lacko. Hodinové čekání na další start mu nevadilo. "Dovolili nám vylézt z auta, sundat přilby, což bylo důležité," řekl.

Do druhého závodu, ve kterém se rozdělují poloviční body, odstartovala elitní osmička v opačném pořadí. Lackovi se příliš nedařilo, dvakrát byl mimo trať a nakonec dojel devátý. "Nevím, jestli jsem si to zkazil sám nebo se mi tam něco povolilo. Dvakrát jsme byl dlouhý na brzdy a šel jsem ven. Musím se podívat na data," uvedl rodák z Čeladné.

Výsledky:

První závod: 1. Hahn (Něm./Iveco) 23:49,363, 2. Albacete (Šp./MAN) -2,119, 3. Lacko (ČR/Buggyra) -10,334, ...Vojtíšek (ČR/MAN) nedokončil.

Druhý závod: 1. Reinert (Něm./MAN) 24:08,127, 2. Brereton (Brit./MAN) -3,901, 3. Halmová (Něm./Iveco) -4,109, ...9. Lacko -15,978.

Průběžné pořadí ME: 1. Hahn 360, 2. Lacko 248, 3. Albacete 229.