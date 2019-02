Chystá se jedinečná závodní série. Pošle SUV na Saharu nebo do Himalájí | iSport.cz

Elektrické pohony jsou móda a trend. Nebo by si to tak minimálně určité vrstvy přály. Formule E se jezdí na čím dál atraktivnějších lokacích a snaží se mimo jiné vtáhnout do děje i náročné fanoušky. Například tak, že mohou hlasovat o tom, jak vysoký výkon bude mít vůz jejich oblíbence. Proč ne?

Nicméně specifika série Extreme E zatím člověka spíš nutí pozdvihnout obočí a poškrábat se na hlavě. Závodit se má na odlehlých místech planety, jako je Sahara, Himaláje, deštný prales v Amazonii nebo ostrovy v Indickém oceánu. Proč? Aby se poukázalo na ekologicky ohrožené lokality, a to, že elektrovozy mohou pomoci s řešením podobných potíží.

Do jednotlivých destinací prý vozy bude odvážet loď RMS St. Helena, která bude fungovat i jako plovoucí paddock.

VIDEO: Upoutávka na sérii Extreme E

Co se týče formátu závodění nemělo by jít o rallye, i když jezdit se bude v terénu. Tratě by měly mít zhruba osm kilometrů a ti nejslabší závodníci budou po každém kole postupně odpadávat.

Inovace čekejte také z pohledu diváka. Na živý přenos zapomeňte, záběry se budou prezentovat dokumetárním stylem, a budou pod taktovkou amerického herce, režiséra a filmového producenta Fishera Stevense.

Organizátoři by rádi do šampionátu přilákali aspoň 12 týmů. Má tento podnik šanci uspět?